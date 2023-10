Poptávka po penetračních testech s nástupem směrnice NIS2 se zvýší desetkrát

Původně malá česká firma se rozrostla do šesti zahraničních zemí a k letošnímu roku hlásí obrat 1,4 miliardy korun. Do budoucna se plánuje ještě více orientovat na inovace v technologiích, jako jsou robotizace nebo IoT. Původní společnost OK.I.N, a.s. vznikla v roce 1993 spojením německého podniku Heinrich Nickel GmbH a české společnosti Konstruktiva. Z firmy pod vedením Michala Jelínka později vyrostla nadnárodní společnost, kdy mezi lety 2003 až 2011 vstoupila na Slovensko, Ukrajinu, do Bulharska, Polska a Rumunska. V současnosti funguje v rámci dvou významných skupin v Česku i zahraničí. Společně s Okin BPS (Business Process Services) tvoří od roku 2007 významnou část skupiny Okin Group. Na mezinárodní úrovni je od roku 2008 členem a zároveň podílníkem v European Customer Synergy.