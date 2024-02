Populistický vládní postoj k odpočtu DPH na automobily s cenou nad dva miliony korun

Novým CEO společnosti Netgear se stal Charlese (CJ) Probera, který ve funkci nahradil spoluzakladatele firmy a dlouholetého generálního ředitele a předsedu představenstva Patricka Lo. Patrick C. S. Lo zůstává součástí Netgearu: bude strategickým poradcem nového CEO až do července 2024, aby mu pomohl s plynulým převzetím vedení firmy. Charles Prober byl současně jmenován členem představenstva společnosti. CJ Prober podle Netgearu představuje lídra nové generace s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti spotřební elektroniky, softwaru, spotřebitelských a firemních sítí. Ve svých předchozích funkcích se zaměřoval na řízení růstu, transformaci a inovace, má desítky let zkušeností s budováním špičkových spotřebitelských zážitků pro zařízení a digitální platformy. Před nástupem do Netgearu působil mj. jako prezident společnosti Life360, generální ředitel společnosti Tile, provozní ředitel společnosti GoPro a viceprezident pro digitální publikování ve společnosti Electronic Arts (EA). Jako konzultant ve společnosti McKinsey & Company pomáhal řídit některé z předních světových technologických B2B společností.