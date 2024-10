Požadavky NIS 2 nyní splňuje jen 8 % českých firem

Blíží se termín přezutí pneumatik na zimní období. V České republice platí zákonná povinnost používat zimní pneumatiky od 1. listopadu do 31. března, pokud se na silnici nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo lze takové podmínky vzhledem k počasí a povětrnostní situaci očekávat. K přezutí by mělo dojít nejpozději pokud teplota klesá pod 7 °C. V české legislativě platí označení zimních pneumatik M+S (z anglického Mud + Snow), nebo alternativou (M.S, M/S, M&S, nebo MS). V EU byl ale nově zaveden „horský symbol“ („Alpine symbol“), tzv. 3PMSF (Three Peak Moutain Snow Flake) – tři horské vrcholy se sněhovou vločkou (na obrázku), který označuje pneumatiky k použití na sněhu. Výrobci už tento symbol na svých produktech aplikují spolu s označením M+S. Pokud jste pneumatiky kupovali před lety, můžete mít v Německu problém. Od 1. října je povinností mít už pneumatiky 3PMSF. Stanete-li se účastníky dopravní nehody v zimním období a nebudete mít přezuto, počítejte s postihem od pojišťovny, která může krátit výplatu náhrady škody z povinného ručení až o pětinu či plnění zamítnout, budou-li pneumatiky sjeté víc, než je minimální výška dezénu. U vozidel do 3,5 tuny jsou to 4 mm, nad 3,5 tuny pak 6 mm.