Poznejte svého zákazníka dřív, než vám začne dlužit

Fond kvalifikovaných investorů J&T ARCH INVESTMENTS využil úpisu nově vydávaných akcií společnosti Tatry mountain resorts a.s. („TMR“) a s podílem 20,6 % se nepřímo stává jejím druhým největším akcionářem. Hlavním akcionářem zůstává zakladatel, předseda představenstva a generální ředitel Igor Rattaj. TMR je největším hráčem v oblasti cestovního ruchu ve střední a východní Evropě. Skupina vlastní a/nebo provozuje horská střediska, zábavní parky, hotely a další aktiva na Slovensku, v Polsku, České republice a Rakousku, do kterých v uplynulých 15 letech investovala přes 400 milionů eur. V posledním uzavřeném fiskálním roce (říjen 2023) dosáhla skupina TMR rekordního konsolidovaného zisku (EBITDA) ve výši 59,4 milionů eur, čímž překonala nejlepší výsledky z před-pandemických let. Úpisem nově získaný kapitál ve výši 120 milionů eur plánuje použít k posílení své kapitálové struktury.