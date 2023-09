Práce na dálku bude dostupnější a má pomoci zejména matkám a pečujícím

ABRA Holding, společná investiční platforma německé skupiny Elvaston Capital a původních vlastníků Abry, oznamuje nové vedení společnosti ABRA Software. S cílem posílení tržní pozice v ČR i Evropě, co nejlepšího prozákaznického přístupu a rozvoje produktů na skvělé technologické úrovni se rozhodl přivítat do vedení zkušeného manažera Jana Přerovského, který řídil mj. expanzi LCS. Jan Přerovský je zkušený lídr, jehož jméno je spojeno s významnými úspěchy v oblasti softwarového průmyslu. Byl nejen prvním zaměstnancem společnosti LCS, výrobce systému Helios, ale svým přístupem, vizí a pracovitostí se od programátora a konzultanta posunul do vedení celé společnosti. Během 15 let v čele Heliosu dokázal firmu dovést k úspěšnému prodeji do mezinárodní skupiny Asseco a následně řídil pobočku Asseco ČR.