Právě vyšla příloha TOP 100 ICT společností v České republice

Do obchodního týmu KPMG Česká republika nastoupila Barbora Sirotková, která bude mít na starost hlavně klienty z bankovnictví. Na pozici Business Development Manager zúročí osmileté zkušenosti z IT firmy Trask Solutions. Zároveň do týmu přešel expert na energetiku a digitalizaci Adam Sliwka. Působit bude na pozici Director.