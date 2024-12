Právě vyšlo nové číslo CFOworldu 3/2024

Editorial: Člověk míní, život mění

Povodně opět ukázaly, že nám vládne matka příroda a že ona bude tím, kdo bude hýbat dějinami. Nečekané povodně sice model předpovědi počasí Aladin předpověděl a už jeho predikce naznačily, že bude pršet mnohem hustěji, než bývá obvyklé. Dlouhou dobu byl klid, ale už pátek třináctého ukázal, že tentokrát to bude hodně husté. A pokračovalo to i o víkendu 14. a 15. září, kdy se změnila třicetistupňová vedra v apokalypsu, která na mnohých místech překonala to, co jsme zažili v letech 1997 a 2002. Vodní toky nabraly na síle a průtok potoků a říček se změnil několikrát. Voda se valila a smetla vše, co jí stálo v cestě, na začátku dalšího týdne zničila mnoho domů, hladiny poklidných říček vystoupaly o šest metrů i víc.





Těžko se mi to píše, ale zkáza, kterou za sebou velká voda zanechala, je neuvěřitelná a je mi opravdu líto všech lidí, kterých se tahle hrůza dotkla.

Přesto zmíněný předpovědní systém Aladin dokázal poměrně s velkou přesností předpovídat místa, kde bude pršet a v jaké intenzitě. Takže se v mnoha místech naší republiky dokázali místní na příval vod připravit. To, že se někde protrhly hráze a během chvilky musely být evakuovány stovky lidí, asi čekal málokdo. Inu, s ohněm je možné bojovat a uhasit jej, ale s vodou je to jiné. Tady nezbylo než trpně přihlížet, co živel předvádí.

Přesto jsme se vodě dokázali postavit. V televizi jsme viděli dojemné záběry záchrany lidí i zvířat. Na tomto místě tedy chci sklonit hlavu a poděkovat všem lidem, kteří jsou součástí integrovaného záchranného systému, hasičům, dobrovolným hasičům, policistům, záchranářům, zdravotníkům, pyrotechnikům i dalším, ale i starostům a zastupitelům obcí, kteří tuhle hrůzu zvládali s maximálním nasazením. Smekám před nimi!

Nás teď ale čeká další etapa. Likvidace následků povodní. Aby se lidé mohli vrátit do svých domovů, i když to bude šílená práce. Aby firmy opět mohly vyrábět, obnovit svou činnost. Bude to velmi náročné a já všem, kterých se povodně dotkly, držím palce a přeji pevné nervy.

A nakonec, protože to je vlastně záležitost nás všech, uvádím kontakty na některé organizace, které pomáhají postiženým povodněmi. Nebojte se přispět i vy, vaše firma, každá koruna bude dobrá!

ADRA

Číslo účtu: 66888866/0300, variabilní symbol 391

Český červený kříž

Číslo účtu: 333999/2700, variabilní symbol 2404

Diakonie ČCE

Číslo účtu: 2100691426/2010

Charita ČR

Číslo účtu: 44665522/0800, variabilní symbol 906

Hlavním tématem tohoto čísla je opět dlouhodobý investiční produkt (DIP), kterému jsme se věnovali už i v předchozích dvou číslech našeho časopisu. Tentokrát se věnujeme aktuálnímu stavu kolem DIP. Jeho nástup na trh je zatím vlažný, jak dokazují v článku informace z finančních ústavů, které tento produkt nabízejí. I když: nárůst zájmu překonává ve srovnatelném období nájezdu důchodové spoření (někdejší II. pilíř důchodového systému, který skončil v roce 2016) a doplňkové penzijní spořením (reformovaný III. pilíř a nástupcem penzijního připojištění). O tom se můžete přesvědčit i na grafu náběhu zájmu o právě zmíněné možnosti spoření k důchodu. V porovnání s doplňkovým penzijním spořením je totiž počet zájemců hned na začátku účinnosti DIP téměř dvojnásobný. Ne všichni poskytovatelé se ale dokázali připravit tak, aby produkt mohli nabízet rovnou od ledna či února letošního roku. DIP je tedy novinka, kdy účast v ní je třeba pečlivě zvážit – a za tím účelem vám přinášíme informace o tom, zda je vhodné pro firmu nabízet jej jako benefit pro své zaměstnance a jaké výhody to zájemcům i firmě přináší. Ale naopak, na jaká rizika je třeba si dávat pozor.

Chci vám popřát příjemné čtení a věřím, které časopis tentokrát přináší, pro vás budou užitečné a zajímavé.

Milan Loucký, šéfredaktor CFOworldu

Pohled do vnitřku nového čísla

Rozhovor se Zuzanou Hofovou, CFO společnosti OKsystem si všímá dění ve firmě a její účasti na řízení společnosti, i jejích zálib a koníčků. OKsystem je česká IT firma s více než třicetiletou historií, která dnes výrazně ovlivňuje směr v digitalizaci na českém trhu. Rodinné hodnoty se tu prolínají s inovacemi a veřejně deklarovaným závazkem k dobře odváděné práci. Zuzana Hofová, finanční ředitelka a jedna z dcer zakladatele a současného předsedy představenstva Martina Procházky, tu začínala už při studiu na vysoké škole v účetním oddělení. Spolu se svou sestrou Evou Vodenkovou, personální a provozní ředitelkou, vytvářejí všichni tři rodinný základ této velké softwarové společnosti.

V rozhovoru s Pavlem Baťkou, ředitelem společnosti MHM computer jsme se bavili o všech činnostech společnosti včetně toho, co je pro každou firmu nejdůležitější, tedy o ochraně dat. MHM je dokáže bezpečně uložit, ale i firmám poradit, jak na to, aby to bylo vždy maximálně bezpečné. Pokud ale dojde k nějakému problému, MHM je schopna tyto karamboly obsloužit, vyřešit, opravit a navrhnout vhodná řešení.

O tom, že vzdělávání zaměstnanců nese své výhody, zcela určitě není pochyb. Musí ale dávat smysl. O tom informuje náš další článek. Firemní vzdělávání nebo příležitost k růstu se často uvádí v pracovních inzerátech jako benefit. Ne každá firma jej však nabízí nebo k němu přistupuje tak, aby to mělo smysl pro zaměstnance i zaměstnavatele. V dnešní době přitom existuje nepřeberné množství kurzů a příležitostí ke vzdělávání, a to v nejrůznějších formách. Některé společnosti také nabízejí zaměstnancům, aby si sami vybrali kurzy, a ony jim je následně proplatí. Firmy také mohou na určité kurzy získat dotace.

Rok 2024 vstupuje do své poslední čtvrtiny, což znamená, že se začíná hovořit o změnách, které se očekávají v následujícím roce. Blíží se tak platnost nových povinností spojených například s ESG, některé novinky souvisejí s konsolidačním balíčkem a změnit se má i minimální mzda. V poslední době se hovoří také o novele zákoníku práce, zákonu o účetnictví nebo zákonu o daních z příjmů a DPH.

Tyto předpisy jsou však stále ještě v legislativním procesu, a není tak jasné, jakou přesně budou mít podobu a co přinesou různým oddělením firem i podnikatelům a jednotlivcům.

Tematické investování je postaveno na tom, že se svět kolem nás stále mění, a zaměřuje se tak spíše na dlouhodobé trendy a konkrétní témata. Kromě toho, že jde o alternativu k tradičním strategiím, jde také o to, že si investor může podle svých zájmů nebo přesvědčení vybrat oblasti, do kterých bude investovat. Jak uvádí Amundi, cílem tematického investování je identifikovat zdroje, jež poskytují trvalý růst a výkonnost skrze využití dlouhodobých a trvalých trendů.

Umělá inteligence (AI) se stále více stává součástí našeho jak osobního, tak pracovního života. Záleží ale hodně na tom, jak k ní lidé přistupují, jak ji ovládají a jaká mají očekávání. Kdo to totiž umí, může si tak výrazně ušetřit čas a zvýšit výrazně svou produktivitu. Právě díky nejrůznějším výhodám s umělou inteligencí pracuje mnoha způsoby čím dál více firem a přibývá také nástrojů, které je možné využít.

Z letošního průzkumu poradenské společnosti Deloitte mezi finančními řediteli vyplynulo, že 58 % dotazovaných považuje generativní umělou inteligenci za důležitou pro strategii firmy a 42 % s ní reálně experimentuje nebo ji používá. CFO považují za tři největší výhody, které by využívání generativní umělé inteligence mohlo přinést, snížení nákladů, zlepšení zákaznické nebo klientské zkušenosti a rozvoj nových služeb či produktů.

Směrnice NIS2 byla na konci roku 2022 publikována v Úředním věštníku Evropské unie a v lednu 2023 začala platit. Je přirovnávána k GDPR a podobně jako toto nařízení týkající se osobních údajů i ona přinese nové povinnosti spoustě firem. Je však nutné ji transponovat do českého zákona, což by se mělo stát skrze nový zákon o kybernetické bezpečnosti. Ten by měl nabýt účinnosti 1. ledna 2025, ale v současné době je stále v legislativním procesu. Účelem NIS2 je ochrana kritické infrastruktury a zvýšení odolnosti evropské ekonomiky proti stále sofistikovanějším kybernetickým útokům. Týká se nejen samotných podniků, ale také členů jejich dodavatelského řetězce, kteří mohou mít horší zabezpečení, a tím ohrozit své obchodní partnery. Jak si stojíme u nás?

Nad pracovním zařízením má firemní IT oddělení kontrolu a ručí za jeho správné zabezpečení před kybernetickými útoky. Umožňujete zaměstnancům nosit si do kanceláře vlastní zařízení a pracovat na nich? Nebo se z nich můžou připojovat vzdáleně do firemních sítí a přistupovat k citlivým datům? Pokud nemáte nad těmito zařízeními kontrolu a neznáte úroveň jejich zabezpečení, koledujete si totiž o velký o problém.

Toto je ukázka z hlavních témat, které v sobě nese nové číslo CFOworldu 3/2024. Budeme rádi, když infomace vám budou k užitku a dozvíte se věci, které vás třeba dosud míjely.