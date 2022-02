Jak plyne z nejnovějších dat Svazu dovozců automobilů a Evropské asociace výrobců vozů (ACEA), česká osobní auta zestárla na průměrných 15,6 let. Tuzemský vozový park je tak šestý nejstarší v Evropě, před námi je jen sousední Slovensko, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko a Litevsko. Výrazný podíl na tom má i skladba dovážených ojetin, z nichž je více než polovina starších deseti let a více než pětina dokonce starších 15 let. Stáří vozového parku se tak neustále zvyšuje. Za posledních deset let se průměrné stáří vozů zvýšilo o tři roky. Stárnutí aut v Česku zpomalují firemní flotily a vozy na operativní leasing, u kterých v průměru dochází k obnově po 5,6 letech.