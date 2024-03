Představují digitální měny centrálních bank budoucnost peněz?

O co tedy jde, vysvětluje Ashley Oerth, Senior Investment Strategy Analyst, Invesco Ltd.





Aktuální trendy u peněz

Nemáme ještě digitální peníze? Debetní a kreditní karty již dlouho umožňují převody prostředků. Novější inovace v oblasti soukromých plateb a fintech zvětšily rychlost a dostupnost digitálních finančních služeb. Už dlouho také existují řešení zajišťovaná státem, včetně bankovních rezerv držených digitálně v centrálních bankách. Jaký je tedy problém u digitalizovaných měn s nuceným oběhem?

Existují dva důležité body, kvůli nimž digitální měny centrálních bank mohou upravit stávající měnový systém.

Otázka pasiv

Zaprvé, peníze mají mnoho podob a oficiální možnost digitálních plateb vypadá, že je stále žádanější. Pro běžného člověka je papírový dolar na bankovním účtu stejným dolarem i v digitální podobě. Ve své nejčistší podobě jsou peníze pasivem. Kdysi byla papírová měna pasivem bank. Vznikala tak, že zákazníci uložili v bance určité množství zlata. Pokud se rozhodli, mohli zákazníci zlato vyměnit za peníze, čímž se závazek uzavřel.

Dnes se hotovost uložená na bankovní účet mění na „vklad na požádání“. Zákazníci mohou jít do banky a vybrat si svůj vklad, kdykoli si přejí, a získají za něj fyzickou měnu s nuceným oběhem (která sama o sobě představuje závazek centrální banky). V nejhorším případě se může stát, že banka nebude mít dostatek peněz, aby mohla vyplatit vkladatele, kteří si chtějí vybrat hotovost. V tomto případě je důležité pojištění vkladů, které obvykle garantuje hotovost pro vklady do určitého limitu.

V případě digitálních platebních služeb, jako je PayPal, aplikace Block's Cash, AliPay, WePay a další, jsou zůstatky na těchto platformách v podstatě účetními záznamy. Podkladové prostředky jsou přitom drženy na bankovním účtu. Pohyby zůstatků probíhají v uzavřeném „ekosystému“, kde software aktualizuje, kdo má v daném okamžiku kolik peněz. Když zákazník vybere zůstatek z platformy, sníží se fond zůstatků v uzavřeném systému a dojde k výběru i z bankovního účtu platformy.

Tyto uzavřené ekosystémy tvoří stále větší podíl plateb. To představuje riziko v případě podvodu, nevhodného spravování nebo náhlé ztráty důvěry v tyto systémy.

Digitální měny centrálních bank jsou naproti tomu digitální formou papírové měny. Takové měny jsou závazky centrální banky, nikoliv soukromého podniku nebo bank. Peníze centrální banky jsou jediným měnovým aktivem bez úvěrového rizika nebo rizika protistrany. Jejich směna se považuje za konečné vypořádání dluhu. Vzhledem k tomu, že transakce se stále častěji uskutečňují v uzavřených digitálních platebních ekosystémech, vzniká další riziko protistrany. Zavedení digitální měny s nuceným oběhem by poskytlo oficiální platební řešení pro běžného člověka a podnikatele a pomohlo by přitom snížit riziko protistrany.

Urychlení vypořádání

Za druhé, to, čím by digitální měny centrálních bank mohly změnit měnový systém, je rychlost transakcí. Dnešní bankovní systém lze charakterizovat jako dvoustupňový: centrální banka slouží jako banka komerčním bankám a komerční banky poskytují bankovní služby jak klientům, tak podnikům. Když zákazník provede transakci s firmou, je uzavřena dohoda, podle níž banka A tohoto zákazníka provede převod do banky B příslušné firmy. Obvykle je na účtu zákazníka okamžitě blokovaná daná částka, ale konečné vypořádání transakce může trvat několik dní, přičemž závěrem transakce je konečná výměna rezerv centrální banky mezi bankou A a bankou B. Teprve poté firma obdrží své finanční prostředky.

Retailová transakce by bylo podobná, je to jako kdyby každá osoba prováděla transakce s rezervami centrální banky, přičemž každý převod digitální měny by byl konečným vypořádáním transakce. Namísto robustního, ale pomalého systému kontrol, jako je tomu u dnešního systému vypořádání transakcí, by digitální měny centrálních bank měly umožnit mnohem plynulejší a rychlejší platby a snížit přitom riziko protistrany.

Oficiální digitální měna

Digitální měny centrálních bank se v podstatě pokouší poskytovat veřejný statek, podobně jako hotovost, který zachovává přístup k důvěryhodnému, státem garantovanému mechanismu pro vypořádání veřejných a soukromých dluhů. S nástupem kryptoměn – a zejména stablecoinů – v kombinaci s klesajícím používáním hotovosti napříč významnými ekonomikami se centrální banky vážně zabývají digitálními měnami. Digitální měny centrálních bank jsou totiž také opatřením k prosazení měnové suverenity. Jedná se o možnost státu a jeho centrální banky vydávat národní měnu a zároveň nezávisle sledovat cíle vlastní měnové politiky – a zároveň podporovat konkurenci a inovace v rámci platebních řešení i napříč spektrem řešení.

Důsledky pro tokenizaci

Návrhy na digitální měny centrálních bank se v hlavních ekonomikách stále zkoumají, přičemž o jejich podobě není ještě rozhodnuto. Jednou ze zajímavých možností je, že digitální měny mohou být tokenizované – navržené tak, aby fungovaly nativně s technologií účetní knihy. Ve velké části dnešního krypto ekosystému se místo měny v nuceném oběhu (fiat měně) používají stablecoiny, protože neexistuje jiný způsob, jak reprezentovat částky ve fiat měně. Například stablecoiny kryté aktivy jsou reprezentací vkladů ve fiat měně v držení správcovské společnosti, která vydává stablecoiny navázané na tyto vklady. V ideálním scénáři je každý dolar stablecoinu krytý aktivy v hodnotě jednoho dolaru.

V případě tokenizace by digitální měny centrálních bank odstranily potřebu používat stablecoiny tím, že by poskytly řešení založené na blockchainu, a pomohly by tak snížit úvěrové riziko a riziko protistrany. Digitální měny centrálních bank by tedy mohly pomoci umožnit vznik finančního systému založeného na tokenizaci, což by pravděpodobně zvýšilo rychlost plateb a výměnu aktiv.

Celkově se trend promítá i v investičních řešeních. Společnost Invesco přináší svým zákazníkům možnost investovat do ETF Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS. Cílem tohoto fondu je následovat výkonnost indexu CoinShares Blockchain. „Tento index sleduje výkonnost globálních společností zapojených do blockchainového ekosystému. Jsou to společnosti, které se zabývají činnostmi souvisejícími s blockchainem, jako je ‚těžba‘ kryptoměn, poskytují finanční služby v souvislosti s blockchainem, platební systémy a technologická řešení nebo působí v dalších souvisejících oblastech,“ doplňuje informace k ETF Eva Miklášová, vedoucí distribuce ETF pro střední a východní Evropu společnosti Invesco.