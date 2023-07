Příležitost pro růst malých a středních rodinných firem spočívá v jejich další digitalizaci

Co země, to jiná platební chuť. Tak se dají shrnout výsledky zprávy FIS The Global Payments Report (GPR), na kterou se podíval slovenský fintech TrustPay. Ačkoli si hotovost stále drží vysokou pozici v objemu transakcí, tato forma plateb každým rokem ztrácí na procentních bodech. Naproti tomu roste obliba alternativních metod. Podle závěrů zprávy GPR je jednou z alternativ, která se dere do popředí a s níž bude třeba počítat, metoda account-to-account (A2A). Její výhodou jsou oproti platebním kartám nižší náklady za přijaté platby, když odpadá mezipřevod částky na kreditní či debetní karty. Celková hodnota transakcí A2A ve světovém měřítku překročila v roce 2022 sumu 525 miliard dolarů. Nejdynamičtěji se rozvíjí v Polsku. Odhaduje se, že do roku 2026 dosáhne 13 procent složené roční míry růstu.