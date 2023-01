Pro většinu firem byl loňský rok navzdory očekávání lepší nebo stejný než ten předchozí

Home Credit a.s. a Home Credit Slovakia, a.s., (dále jen „Home Credit“) se začátkem příštího roku poté, co budou získány nezbytné regulatorní souhlasy, stanou 100% dceřinými společnostmi Air Bank a.s. Půjde tak jen o formální přesun v rámci vlastnické struktury PPF Financial Holdings a.s., zastřešující investice skupiny PPF do finančního sektoru. Cílem změny vlastnické struktury původně sesterských společností je jednodušeji využívat synergických efektů zejména v provozní oblasti. Na klienty Air Bank ani na klienty společností Home Credit nebude mít tato změna žádný dopad.