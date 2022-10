Profesia days: Výzvou pro firmy je, jak dostat zaměstnance zpět do kanceláří a adekvátně je ohodnotit

Technologická skupina BiQ Group získává nové posily. Role CFO se ujal Petr Vojáček z CPI Property Group. Petr si odsud odnáší bohaté desetileté zkušenosti, kde se z role finančního manažera posunul až na pozici head of finance management and controlling. Cílem BiQ Group je nyní centralizovat a zkvalitnit management s ohledem na nadcházející akvizice a více rozvíjet růstovou strategii do dalších let. Petr má za úkol vyladit i spolupráci mezi jednotlivými pobočkami a zatraktivnit skupinu pro investory a potenciální strategické partnery. Jeho cílem bude rozvíjení strategií pro řízení financí a optimální růst BiQ Group s výhledem na příštích pět let. Skupina si od managementu slibuje silnější kooperaci všech pěti společností, které BiQ Group tvoří – BOOTIQ CZ a SK, Bluesoft, EEA a Novasoft.