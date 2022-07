Průzkum: Bez plynu se neobejdeme, říkají dvě pětiny firem

„Z průzkumu vychází, že 34 procent firem spoléhajících se na plyn by muselo v případě výpadku stávající distribuce urychleně hledat náhradní zdroj dodávek plynu nebo zastavit provoz. Pouze čtyři procenta firem, které se bez plynu neobejdou, mají odpovídající zásoby. Nicméně aktuální situace kolem plynu v realitě zasahuje každého z nás,“ uvádí Pavel Prokop, výkonný ředitel Firemního bankovnictví ČSOB.





Další skupiny firem a živnostníků by výpadek plynu podle svých slov zvládly. Čtvrtina by si se zastavením dodávek plynu poradila menšími úpravami technologií a procesů a 37 procent by čekaly velké investice. Mezi postižené podniky by patřily například výrobce kovových výrobků Elroz Invest nebo dodavatel vybavení pekáren Pekass. „Museli bychom opravovat pouze elektrické pece, a to je málo,“ říká spolumajitel posledně jmenované společnosti Zdeněk Maštálka.

Právě s investicemi do energetické soběstačnosti a obnovitelných zdrojů ČSOB firmám intenzivně pomáhá. „Nikdo už nepochybuje o tom, že investování do udržitelnosti a energetických úspor se rozhodně vyplatí, protože firmám a podnikatelům v důsledku snižuje náklady a zvyšuje jejich konkurenceschopnost a odolnost proti krizím,“ připomíná Pavel Prokop. „Pro firmy je důležité i to, že mají k dispozici i velký objem dotací, v jejichž zprostředkování jsme lídrem českého trhu. Proto aktivně hledají alternativy včetně těch s udržitelností spojených.“

Při svém podnikání používá plyn celkem 40 procent malých a středních firem a podnikatelů. Jeho využívanost přitom roste s velikostí firmy. U podniků s obratem nad 40 milionů korun už používá plyn 55 procent respondentů. Celkem bylo dotazováno 400 firem a podnikatelů.

Nejistota spojená s plynem patří mezi dopady vyplývající z válečného konfliktu na Ukrajině, kterým se cítí být ohrožena přibližně polovina firem a podnikatelů v Česku. Respondenti řadí mezi hlavní negativní vlivy růst cen energií (47 procent), celkovou nejistotu na trhu (46 procent), růst cen paliv (45 procent) nebo výpadky na straně dodavatelů (35 procent).

Firmy a podnikatelé v průzkumu bilancovali i koronavirovou pandemii, která během předešlých dvou let negativně zasáhla do činnosti dvou ze tří českých firem. „Nejvíce poškodil covid firmy a podnikatele z oblasti ubytování, stravování a cestovního ruchu, kde určitý negativní dopad pocítilo plných 84 procent dotazovaných,“ poukazuje Pavel Prokop. Zhruba čtvrtiny firem se koronavirus ani jeho dopady nijak nedotkly. Desetina dotazovaných pak uvedla, že jim covid v jejich podnikání pomohl.

Index očekávání firem ČSOB

Unikátní projekt skupiny ČSOB, pomocí kterého lze od roku 2013 sledovat vývoj malých a středních firem a podnikatelů na základě sledování jejich poptávky, investic a rozsahu podnikání. Základem projektu je reprezentativní průzkum agentury Datank, kterého se účastní přes 400 respondentů z různých oborů. Součástí projektu je i hlubší analýza aktuální situace na trhu.