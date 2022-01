Průzkum: Evropské podniky urychlují investice do technologií, udržitelnosti a pracovních sil

Více než tři čtvrtiny (86 %) evropských společností plánují v příštích třech letech zvýšit kvalifikaci nebo rekvalifikovat až 25 % zaměstnanců, aby držely krok s potřebami své společnosti. Celkově by ze zvyšování kvalifikace a rekvalifikace mohlo těžit přibližně sedm milionů pracovníků.

„Podle nové studie společnosti Accenture, provedené ve spolupráci s BusinessEurope, uskupením sdružujícím malé i velké firmy, by zrychlené investice do digitálních technologií a udržitelnosti mohly do roku 2030 vytvořit v Evropě až 5,7 milionu nových pracovních míst,“ říká Karel Kotoun, senior manažer v oblasti finančních služeb Accenture ČR. Studie Europe’s new dawn – Reinventing industry for future competitiveness ukazuje, že ačkoli Evropa před pandemií z hlediska růstu a podílu na trhu držela krok s ostatními regiony, trajektorie vývoje se od té doby spíše odkláněla. Evropské podniky nyní očekávají, že jejich zotavení z pandemie bude trvat nejméně o šest měsíců déle, než očekávají společnosti v asijsko-pacifickém regionu a v Severní Americe.

Studie ukazuje, že Evropa je v pozici, kdy může využít příležitost k budoucímu růstu, především díky své síle v klíčových průmyslových odvětvích. To by ve spojení s investicemi do digitalizace a udržitelnosti – které studie označuje jako „Twin Transformation“ – mohlo do roku 2030 zvýšit zaměstnanost a vytvořit miliony pracovních míst. Těch by do roku 2030 v regionu přibylo až o 5,7 milionu více ve srovnání se situací, kdy by tempo investic do digitálního a udržitelného rozvoje nezrychlilo. Mezi průmyslová odvětví, v nichž by mohla nová pracovní místa vznikat, patří výroba průmyslových zařízení, high tech, software, veřejné služby, automobilový průmysl, biologické vědy či oblast médií a komunikace.

„K vytvoření těchto pracovních míst musí Evropa upevnit svou přední pozici v automobilovém a spotřebním průmyslu, v komerčních i veřejných službách a v chemickém průmyslu. A také stavět na potenciálu některých odvětví, v nichž jsou evropské podniky již dobře etablované, jako je letecký a obranný průmysl, přírodní vědy a komunikace/média,“ dodává Kotoun. Příležitosti existují i v dalších odvětvích, jakými je například výroba průmyslových zařízení či vývoj technologií a softwaru. Investice do inovací je proto velice důležitá.

Aby si evropský průmysl udržel svoji pozici v daných oborech nebo se v nich stal lídrem, bude muset investovat do určitých technologií a oblastí s vysokým růstem. Podle průzkumu, provedeného mezi 700 výkonnými manažery v celé Evropě, by investice do technologií měly směřovat do umělé inteligence, kterou uvádí 66 % respondentů, 5G a 6G (58 %), cloudu (52 %) a baterií nové generace (34 %). Když byli respondenti požádáni o identifikaci oblastí s vysokým růstem, tzv. „inteligentní výrobu“ uvedlo více dotazovaných (55 %) před jinými oblastmi. Následovala „digitalizace zdraví“ (50 %), „inteligentní mobilita“ (46 %) a „přeměna energetiky“ (33 %).