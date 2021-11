Průzkum: Třetina českých IT profesionálů vydělává měsíčně přes 67 tisíc korun čistého a nechtějí se stěhovat za prací

Čeští profesionálové v IT odvětví uvádějí, že jejich vytouženým místem k práci je Česká republika. Tvrdí to 96 % respondentů, což je výsledek nesrovnatelný s výsledky dalších zemí (Slovensko, Polsko, Maďarsko a Ukrajina). Jako druhou vysněnou destinaci Češi uvádějí Slovensko (9,5 % respondentů) a na místě třetím Polsko (4,2 %). Důvodů, proč jsou Češi spokojení doma, je hned několik. Nadprůměrně vysoké mzdy, vysoká technologická vybavenost firem, velké množství pracovních nabídek. Dále 56 % Čechů uvedlo jako překážky formality a náležitosti potřebné při přesunu do jiné země a 41 % respondentů řeklo, že nechtějí přetrhat své rodinné a přátelské vazby.

IT odborníci v Česku jsou zvyklí na jedny z nejvyšších výdělků ve sledovaném regionu. Z průzkumu vyplývá, že celých 33 % jich dosahuje na mzdy vyšší než 67 tisíc korun čistého. Částky vyšší než 90 000 korun čistého si vydělá přes 17 % IT profesionálů. Česká republika je zároveň zemí s nejnižším podílem (10 %) IT specialistů s příjmy nižšími než 22 000 Kč.

Vyšší finanční ohodnocení způsobuje převis nabídky pozic nad poptávkou. Za něj zase může jednak dlouhodobý nedostatek IT expertů a také vlna IT a digitalizačních projektů, mnohé z nich urychlené koronavirovou pandemií.

Zajímavostí českého trhu jsou výsledky průzkumu dosaženého vzdělání mezi profesionály IT. V České republice jako jediné je nejvyšší podíl zastoupení středoškolsky vzdělaných IT odborníků (40,8 %), následovaný vysokoškoláky s magisterským titulem (34,6 %). Na Slovensku, Polsku, a Ukrajině převládá počet odborníků s magisterským titulem následovaný těmi s bakalářským stupněm vzdělání. Vysokoškolsky vzdělaných IT specialistů je v Česku celkem 55 %, což je v porovnání s ostatními zeměmi poměrně nízké číslo. V Polsku dosahuje vysokoškolského vzdělání 80 % respondentů, na Slovensku pak 66 %, v Maďarsku 77 % a na Ukrajině až 85 %.

Backend z pohodlí domova

Podle průzkumu No Fluff Jobs je v regionu střední a východní Evropy nejoblíbenější kategorií v oboru backend. Specialisté, kteří se jím zabývají, jsou zodpovědní za procesy na webu či v aplikacích, které se dějí „za oponou“. V Česku se mu věnuje 30,7 % pracovníků v oboru, což je nejvíc ze zkoumaných zemí. Následuje práce ve fullstack se 14,7 % a frontend (11,24 %).

„Pandemie změnila přístup zaměstnavatelů k práci na dálku. Zatímco v roce 2019 jen 9 % nabídek práce na nofluffjobs.com obsahovalo informace o práci na dálku, už v roce 2020, který je pandemickým rokem, se toto procento zvýšilo na 31 %,“ říká Tomek Bujok, zakladatel a CEO No Fluff Jobs, a dodává: „Trend práce na dálku, vzdělávání IT specialistů z našeho regionu v kombinaci s jejich pílí a motivaci k individuálnímu učení znamená, že je vyhledávají firmy po celém světě. Vzhledem k jejich nedostatku je nutné vytvořit jim co nejlepší podmínky, aby chtěli pracovat pro firmy na jejich domácích trzích.“

Koronavirová pandemie změnila způsob práce a docházení do zaměstnání. Před pandemií pracovalo 62 % specialistů v kanceláři, 20,9 % pár dní v týdnu z domova a zbytek v kanceláři a pouze 17 % pracovalo na dálku. Během pandemie se tyto poměry otočily a z kanceláře pracuje 14,5 % pracovníků, 22,2 % hybridně a 63,3 % na dálku. Téměř 80 % dotázaných zhodnotilo práci na dálku jako komfortní a rádi by v ní pokračovali, byť třeba částečně.

Jak se došlo k datům v průzkumu?

Na průzkumu se podílelo celkem 4185 IT specialistů z pěti zemí střední a východní Evropy (Česká republika, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Ukrajina). Každou zemi zastupuje příslušný výzkumný vzorek, který byl určen na základě procenta IT specialistů. Mezi možnými typy smluv poskytl průzkum místní ekvivalent smluv známých v Polsku. Částky pro jednotlivé země jsou ekvivalentem uvedené úrovně mezd v místní měně (kurzový přepočet dle kurzu v říjnu 2021, zaokrouhleno na tisíce korun). Tabulka výdělků v přehledu zobrazuje celkové čisté mzdy bez ohledu na typ smlouvy.