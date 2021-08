Recese dopadne tvrději na ženy

Činnost některých odvětví, jako jsou maloobchod, pohostinství, zábavní průmysl, cestovní ruch nebo výroba, kde pracuje vysoký podíl žen, se zničehonic zcela zastavila, zatímco v jiných sektorech poptávka po pracovní síle prudce vzrostla.

Michal Novák z pracovního portálu Profesia CZ vyjmenovává, že velkou zátěží prošli lidé, kteří pracují ve zdravotnictví, ve školství a v některých sektorech maloobchodu. Mezi obory, kde se lidé o práci rozhodně bát nemusejí, patří lékař, zdravotní sestřička nebo třeba porodní asistentka, a za obory budoucnosti je možné považovat také IT a profese spojené s digitálními technologiemi. Lenka Vokáčová, CSR manažerka ManpowerGroup, uvádí, že v odvětvích, která byla pandemií nejvíce zasažena, pracuje větší podíl žen. V ubytovacích a stravovacích službách to je 59 %, v administrativě a obchodu 54 % a na kancelářských pozicích 63 %. Zároveň prudce stoupla poptávka po odbornících na kybernetickou bezpečnost, vývojářích, skladnících a řidičích, což jsou zaměstnání zastávaná zejména muži.“

„V Evropě a střední Asii přišlo o práci 25 % samostatně výdělečně činných žen, zatímco u mužů to bylo 21 %. Ve Spojených státech každá třetí pracující žena kvůli pandemii covidu-19 zvažovala opustit zaměstnání nebo zpomalit svou kariéru,“ doplňuje. Jacek Kowalak, ředitel české pobočky společnosti Randstad v této souvislosti dodává, že poměrně velkému podílu lidí pandemie změnila situaci v práci. Jeden ze tří českých zaměstnanců musel buď nastoupit na nařízenou dovolenou, ztratil práci, pracoval více či méně hodin než obvykle, nebo se jeho pracovní situace jinak změnila následkem pandemie koronaviru. „Týkalo se to nejvíce žen, mladých lidí do 24 let a lidí s nižším vzděláním. Naopak lidé s vyšším vzděláním, nad 35 let a významně častěji také muži uváděli, že pokračují v práci jako obvykle. Ilustruje to, jaké zranitelné skupiny na trhu práce jsou, a také rozdíly v důležitosti různých aspektů pro tyto skupiny,“ popisuje.

Ženy chtějí rovné podmínky

Na základě údajů z Eurostatu se v Evropské unii jen pomalu snižují rozdíly v odměňování žen a mužů. Podle dat zveřejněných ManpowerGroup však při současném tempu tyto rozdíly zmizí až v příštím století, průměrně v roce 2104, a v České republice dokonce až v roce 2121. Server ČT24 informoval, že na základě zveřejněného plánu chce Evropská komise přimět zaměstnavatele, aby sdělovali svým zaměstnancům informace o platových nerovnostech. V navrhované směrnici je navíc obsaženo, že firmy a instituce, které bezdůvodné platové rozdíly nezačnou odstraňovat, mohou také dostat pokutu. Předsedkyně komise Ursula von der Leyenová navíc hodlá usilovat o větší zastoupení žen ve vedení firem.

Ministerstvo práce a sociálních věcí v tiskové zprávě zveřejnilo, že co se týče rozdílů v příjmech žen a mužů, jsme v evropském srovnání trvale na druhém až třetím nejhorším místě. Rozdíl mezi průměrným platem ženy a muže v České republice činí téměř 7 500 Kč měsíčně. Polovina českých žen si myslí, že nemají šanci získat za stejně odvedenou práci stejnou mzdu či plat jako muži, a analýzy systémového projektu 22 % K ROVNOSTI realizovaného na MPSV to potvrzují s tím, že rozdíl ve výdělcích žen a mužů u stejné práce, stejného zaměstnavatele a se zohledněním délky praxe a vzdělání je průměrně stále okolo 11 procent.

Největší rozdíly v odměňování jsou pak v odvětvích, kde je vysoká koncentrace žen, a například ve zdravotní a sociální péči dosahují až 30 procent. Rozdíly vysvětlují tak, že vyšší a řídicí pozice v těchto odvětvích často zastávají muži, zatímco ženy jsou na hůře placených postech. Navíc často jde o odvětví s trvale nejnižšími výdělky. Z výzkumu společnosti ManpowerGroup vyplývá, že pokud jde o vedoucí role, ženy nechtějí zvláštní výhody, ale pouze stejně nastavené podmínky. „Ženy na vysokých postech během své kariéry narážejí na dobře známé překážky: nedostatek vzorů, kariérní postupy nastavené podle genderu a omezený přístup k tzv. sponzorům, garantům a sítím vlivných lidí,“ dodává Lenka Vokáčová.

Týmy musejí fungovat

Často skloňovaným tématem je rozličnost pracovních týmů co do pohlaví, národnosti, náboženství nebo sexuální orientace. „Různorodé složení týmů může firmám přinést řadu potenciálních benefitů. Pokud však diverzitu adoptují bez jasné strategie a vhodné komunikace mezi zaměstnanci, riskují potenciální konflikt i negativní reputaci,“ upozorňuje Zuzana Brožová, technical recruiter ve společnosti Nymble zaměřené na nábor IT profesionálů. Dále zmiňuje, že zatímco u mezinárodních firem je otázka diverzity často samozřejmostí, velké české firmy se jí zabývají jen zřídka, nebo o ní veřejně nemluví.

Na různorodost týmu je dobré myslet již při jeho sestavování – měl by splňovat požadavky na technické znalosti, ale také fungovat po osobní stránce. „Týmy dáváme dohromady tak, aby pokrytím znalostí a schopností dobře zvládly splnit požadavky klientů a fungovaly spolu i lidsky. Normy třeba na počet žen v týmu nebo jiná podobná kritéria nemáme, život to pestře poskládá sám od sebe a přirozeně,“ popisuje své zkušenosti Lenka Michalská z vývojářského studia Openwise. Dále upozorňuje, že přijímat ženy do IT týmu kvůli vyvážení genderového zastoupení může vést k představě, že rozhodly jiné kvality než odbornost. „Často jsou prezentovány například kvóty bez většího kontextu, které navíc nemusejí být pro dané prostředí relevantní. Diverzita by měla být popsána jako každý jiný aspekt firemní strategie a stejně tak i důkladně promyšlena,“ souhlasí Veronika Vaško, HR site lead z Outreach Prague.

Firmy ženy podporují

Eurostat: Češky patří mezi nejpracovitější Evropanky.

Firma Oriflame uvádí, že podle dat Eurostatu patří Češky mezi nejpracovitější Evropanky s tím, že zaměstnaných je jich 66,7 % z nich a drtivá většina na plný úvazek. Zkrácený úvazek využívá celá třetina Evropanek, ale v naší republice jde o méně než sedm procent. Zkrácené nebo flexibilní úvazky jsou v Česku stále nedostatkové a podnikání na vlastní pěst se řada žen bojí. Oriflame nabízí ženám zázemí do startu a také investuje do jejich vzdělání. Výhody flexibilní práce či přivýdělku nyní díky této společnosti využívá více než 80 tisíc žen i mužů v České republice a na Slovensku. „Naším hlavním úkolem je pomáhat členům rozjet vlastní podnikání, pomoci jim najít vedlejší příjem, a to hlavně ženám. Často začínají s prodejem našich produktů jen v okruhu známých, mnoho z nich si ale nakonec vybudovalo vlastní byznys,“ vysvětluje ředitel společnosti Oriflame pro Českou republiku a Slovensko Ivo Kalík.

Přepravní společnost GLS podpoří v rámci projektu Podnikavá žena podnikatelky v oblasti e-commerce a také řemeslníky. Ti mohou přihlašovat své projekty a v září z nich bude odbornou porotou vybráno deset podnikatelek a deset řemeslníků, z nichž veřejnost na základě hlasování následně vybere vítěze. Ti obdrží poukaz na přepravu balíků v hodnotě 15 tisíc Kč. Pro jednu z výherkyň kategorie eŽena roku 2020, Veroniku Švecovou, šlo o velikou pomoc ve startu jejího podnikání. „Všem ženám, které zvažují založení vlastního byznysu, bych chtěla vzkázat, aby se nebály postavit na vlastní nohy, byly nezávislé a ukázaly všem, že i žena může být dobrou, soběstačnou a úspěšnou podnikatelkou,“ dodává.