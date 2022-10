Reklamy, na které nelze zapomenout

Každý den vidíme stovky reklam, ale jen některé nás zaujmou natolik, že si na ně vzpomeneme i po několika dnech. Představíme vám proto několik reklam, které se z našeho pohledu povedly a stojí za to si je připomenout a zhodnotit. Některé nejsou nejnovější, přesto jejich originalita časem nevyprchala, právě naopak! A to je přece cíl kreativců! Ty nejoriginálnější pocházejí většinou ze zahraniční produkce, ale i ta česká umí zaperlit. Na hodnocení jsme se proto zeptali odborníků z kreativní a marketingové agentury Fairy Tailors. Začneme hned nejnovějším kouskem z tuzemského podhoubí, který se prezentuje českým humorem a ukazuje, že vtip je stále kořením života.





Bauhaus s Vojtou Kotkem

Velmi pozitivně hodnotíme novou reklamu na Bauhaus s Vojtou Kotkem. Má jen jedno mínus – celou dobu jsme měli dojem, že se jedná o reklamu na Hornbach. „Nevím, proč jsem si to myslel. Nenese to žádné velké prvky Hornbachu – kromě chlapáctví. Bude to spíš tím, že Hornbach bude mít lepší Top of Mind v kategorii. Tudíž když vidíme reklamu na jakýkoliv kutilský obchod, ze kterého to není na první dobrou jasné, tak to vyskakuje,“ uvádí Marek Nieslanik, kreativní ředitel ze společnosti Fairy Tailors. Každopádně tohle se dá postupným budováním a opakováním napravit. Agentura tam odvedla kus dobré práce a věříme, že hlášky jako „Leze na mě jaro“ a „Nejsem žádná lopata“ budou v Česku opakovaně zaznívat.

Odkaz YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=n3l-3urVc1g

150 cm k ohleduplnosti: „Jednoduše geniální“

Od 1. 1. 2022 musí řidiči vozidel povinně při předjíždění cyklistů dodržovat vzdálenost 150 cm. Pro mnoho řidičů je velmi komplikované odhadnout tuto vzdálenost. Na základě četných dotazů nechala Policie ČR zpracovat spot, který humorným způsobem ukazuje jak na to. „Spot z mého pohledu poměrně jednoduše a vtipně – řekl bych až ‚čecháčkovsky‘ – komunikuje minimální vzdálenost, kterou je třeba dodržet při předjíždění cyklistů, a demonstruje to právě na těch věcech, které jsou všem Čechům z určitého, místy až dogmatického pohledu vlastní. Gauč, basy piv anebo plechová vana, ve které se jako malý capart v létě na zahradě u rodičů či prarodičů koupal nejeden z nás. Čili z tohoto pohledu je pro mě reklama ‚jednoduše geniální‘,“ uvádí svůj pohled Managing director Fairy Tailors Jan Vašík.

Posuďte sami.

Zdroj: https://www.policie.cz/cla­nek/vyhodnoceni-dopravni-nehodovosti-2021.aspx?fbclid=IwAR0qO3y­MiLaSixrjeMO8WhnJYCmJvl4y51QJRnjxsV_Q7rGit­Cv-cTWQXIQ

České dráhy a pivo

ČD s Ondrou Vetchým

Autor: ČD

Ondřej Vetchý v reklamě Českých drah zaujal hned několik členů zmiňované agentury. „Ani nevím, jestli pozitivně, nebo negativně, jenom jsem zkrátka nečekal, že by někdy do takhle echt komerčních reklam šel,“ překvapil i našeho kreativního guru Marka Nieslanika. Managing director z Fairy Tailors Jan Vašík, kterého zaujaly reklamy s herci, také nešetří chválou. „Hodně funny jsou zejména ty s Ondřejem Vetchým a Ivanem Trojanem v barvách ČD.“ Zdaleka nejlepší je ale podle Honzy spojení Hynka Čermáka a Staropramenu. „Myslím, že se jim vážně povedlo najít personu, která k tomu produktu zasazenému do mikropříběhů z prostředí Smíchova prostě a jednoduše sedne, jak ta pověstná p*del na hrnec…“

Odkaz YouTube: https://www.youtube.com/wat­ch?v=GBg4×mf-dmU

Ondřej Vetchý: ČD

Ivan Trojan: ČD

Hynek Čermák: Staropramen

William Painter: #IsThatJesus?

Kreativní ředitel Marek Nieslanik má také jasno. Už rok nemůže zapomenout na jednu reklamu. „Málem jsem vzal 200 dolarů a ty brýle si hned koupil. Dokoukal jsem ji celou hned od prvního okamžiku (a že je sakra dlouhá). Zachránila mě až přítelkyně, která mi řekla, ať neblbnu.“

Odkaz YouTube: https://www.youtube.com/wat­ch?v=MCAiFP5-Pm4

Nový Zéland: proti nebezpečím internetu bojujme nahotou

#NOTDRESSINGMEN

Autor: Suistudio

V každé firmě musí být někdo, kdo balancuje na hraně černého humoru a udání na policii. Cenu za nejkontroverznější reklamu s jednoznačně největším počtem pornoherců na metr čtvereční, která upozorňuje na nástrahy internetu, s nepřehlédnutelným australským přízvukem. Pokochejte se pohledem na decentně zakrytá těla skutečných pornoherců zde.

#NOTDRESSINGMEN

Tato kampaň elegantním způsobem poukazuje na objektifikaci ženského těla, která v reklamách udiví jen málokoho. Stačí jen vyměnit nahé ženy za vysvlečené muže a aféra je na světě. Suistudio takto propaguje svou dámskou kolekci inspirovanou tradičními mužskými obleky. Více o kampani si můžete přečíst zde.

Co se nám líbí: Super jednoduchý princip, který poukazuje na hluboko zakořeněné socio-kulturní stereotypy. To vše navíc ve vizuálně okouzlujícím pojetí.

Sportujte doma

Hraj doma, hraj pro svět je poselství Nike, které reaguje na pandemii covid-19. Kromě toho, že Nike přispěla 15 miliony dolarů na boj proti viru, staví zároveň jedinečný tým ze všech lidí, kteří sportují sami, doma. Více informací najdete zde.

Co se nám líbí: Velký efekt s minimálními prostředky, bez zbytečné pompy a patosu. Přesně podle brandbooku.

Nový Land Rover Defender: No Time to Die

Pokud bychom měli vybrat jednu reklamu pro pomyslnou zlatou medaili, byla by to rozhodně tato bondovka. Skvělá atmosféra, režie, jednoduché poselství. Když si ji pustíte třikrát kvůli čiré radosti z brilantně odvedené práce, nebudete sami. Tento skvost si můžete přehrát přímo na YouTube. https://www.youtube.com/wat­ch?v=u7Oc4g_CtZc&feature=em­b_title

Naše doplnění

Ať si říká, kdo chce, co chce (sorry milí přátelé z Fairy Tailors), nejlepší reklama všech dob je česká. Je to nehynoucí reklama na Kofolu, která běží vždy v předvánočním období od roku 2003. Má cenu ještě něco dodávat? „Já už ho vidím! Jééé!!!“ Jednoduše geniální!

Fofrčení

Autor: Alza

A druhá věc je kontroverzní reklama společnosti Alza. Možná, že snad většina lidí přímo nenávidí protagonistu, Alzáka. Nám v redakci CFOworldu ale přijde velmi pozitivní reklama na fofrčení, nejrychlejší doručení. I když většina obchodů s elektronikou vsází na rychlost přípravy výrobku k dodání na prodejně nebo dopravení na místo určení, právě tahle reklama od Alzy nám přijde pozitivní, nápaditá – a hlavně vtipná.