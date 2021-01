Rok 2021: Daňové novinky

Díky digitalizaci daňové správy, budeme mít od ledna i on-line finanční úřad, který jako součást projektu „Moje daně“ spouští Generální finanční ředitelství. Prostřednictvím nového on-line finančního úřadu bude možné podávat přiznání ke všem daním. Kromě úspory trochy papíru získají osobní daňový kalendář s alerty na blížící se daňové povinnosti a také funkci automatického vyplňování daňových formulářů. To zřejmě ocení spíše jednotlivci, účetní programy, které používají firmy a účetní kanceláře již takovou funkcionalitu jistě mají.

Finanční úřady také přestanou konečně pokutovat podnikatele a firmy, kteří mají zřízenu datovou schránku, ale daňová přiznání podávali jinou cestou. Jejich pracovníkům to žádnou úlevu zřejmě ani nepřineslo, když museli pro každé podání ověřovat existenci či neexistenci datové schrány – jen za tím účelem, aby udělili pokutu.

Pokud chcete získat ucelený časový přehled všech daňových povinností, můžete se podívat na daňový kalendář na stránkách Finanční správy. Když jsem to spočetl, našel jsem pro rok 2021 celkem 177 položek, tedy průměrně jeden termín každý druhý den, pokud počítáme i soboty a neděle. Není divu, že programátoři ani nenašli odvahu zobrazit celý přehled na jediné stránce, a tak si můžete kalendář prohlédnout jen po jednotlivých měsících.

Paušální daň

Možnost přihlásit se k placení paušální daně z příjmu je hlavní novinkou letošního roku. Paušál kombinuje nejen daň ale také zdravotní a sociální pojištění. V měsíční částce 5469 Kč činí vlastní daň z příjmu jen stokorunu. O vstup do režimu paušální daně není třeba žádat – úřad je nemůže odmítnout. Registraci pro letošní rok je nutné podat na místně příslušný finanční úřad do 11. ledna 2021. Hlavní podmínkou je limit příjmů do 1 milionu Kč za rok 2020, vyloučeni jsou také plátci DPH, společníci veřejné obchodní společnosti, komplementáři komanditní společnosti, a dále podnikatelé, proti nimž je vedeno insolvenční řízení.

Souběh se závislou činností je možný jen tehdy, pokud je daň za ni vybírána srážkou, tedy v případech dohody o pracovní činnosti s maximální měsíční odměnou 3500 Kč nebo 10 tisíc korun měsíčně u dohod o provedení práce. Placení je sice jednoduché, nehrozí kontroly ze strany finančního úřadu, ovšem není možné současně uplatnit slevy na dani – třeba na děti nebo manželku.

Je tedy nutné zvážit, zda se paušální daň vyplatí, třeba ve srovnání s uplatněním výdajového paušálu. Pro podnikatele, kteří mají možnost uplatnit 80% výdajový paušál, se paušální daň nevyplatí nikdy, v případě 60% paušálu se pak vyplatí jen u vyšších příjmů a v případech, kdy neuplatňují další slevy na dani. Mezi další problémy pak může patřit třeba schopnost doložit příjem v případě, kdy se budou v bance ucházet o úvěr nebo hypotéku. Reálný zájem tak může být mnohem menší, než očekávání.

Paušální daň se týká roku 2021 (a následujících), daňové povinnosti za rok 2020 je třeba splnit ještě starým způsobem, a tedy podat daňové přiznání za rok 2020.