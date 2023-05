Rok 2023 bude na trzích zřejmě náročný

Ani nyní však ještě nelze predikovat, zda nastane recese, nebo se objeví obrat k lepšímu. Je však už teď téměř jisté, co může mít dopad na trh.





Co může trh ovlivnit?

Analytický tým XTB uvádí několik důležitých aspektů. Patří mezi ně například ekonomická situace ve Spojených státech amerických, kde se potýkají s vysokou inflací. Její snižování by mělo vést ke změně chování FED, tedy Federálního rezervního systému. Hned po USA je druhou největší ekonomikou světa Čína. Zde hraje velkou roli trh s nemovitostmi představující téměř 30 % HDP, přibližně 40 % celkových bankovních úvěrů a zhruba 70 % bohatství domácností. Covidové vlny vedly ke zpřísnění restrikcí, které narušily výrobní a další podniky včetně developerů. Tím došlo ke zpoždění při dokončování staveb a k propadu tržeb a novostaveb. Kromě toho se země potýká s masovými protesty a negativními dopady spojenými s pozastavením ekonomiky. Podle XTB je tak velmi důležité, aby se situace v Číně přinejmenším ještě nezhoršila. Problémy působí také válka na Ukrajině mající vliv nejen na ceny ropy a zemního plynu. Odvětvími, která nejvíce utrpěla válkou na Ukrajině, jsou potravinářský a zemědělský sektor. Špatným obdobím prochází také kryptoměnový svět. Tento segment čelil vnitřním problémům způsobeným vlnou bankrotů a kolapsů velkých kryptoměnových projektů, ale i přes propady a skandály zájem o kryptoměny přetrvává.

Podle Tomáše Jíchy, finančního a investičního specialisty a portfolio manažera a místopředsedy představenstva Tesla investiční společnosti, musejí investoři počítat s tím, že rok 2023 bude v ekonomice nadále poměrně turbulentní a pravděpodobně i dost nepřehledný. Budou se podle něj i letos projevovat dopady pandemie covidu a důsledky války na Ukrajině. To by investory nemělo odradit, je však namístě opatrnost a obezřetnost. „Samozřejmě také záleží na citlivosti každého investora na rizika ztrát z investic. Osobně bych se v tomto začínajícím roce poohlížel spíše po konzervativnějších výnosech. Přísliby nadstandardně vysokých zisků s sebou vždy nesou zvýšené riziko, které by v jen těžko odhadnutelném vývoji roku 2023 mohlo mít fatální následky,“ podotýká Tomáš Jícha.

Jak to vypadá s vyváženým portfoliem?

Jako takzvané vyvážené portfolio je označováno to, kde je 60 % akcií a 40 % dluhopisů. Jak vysvětluje Peter Siks, investiční školitel Saxo Bank, jeho myšlenka vychází z předpokladu, že vás růst odměňuje za akcie ve vašem portfoliu, zatímco jeho dluhopisová část funguje jako diverzifikovaný tlumič propadů, který přináší výnos i při poklesu. V loňském roce se propadly jak akcie, tak obligace a vyvážené portfolio si podle článku ve Financial Times vedlo nejhůř minimálně od roku 1871. Vloni se tak toto portfolio jen těsně vyhnulo smrti. Teď už jsou podle Petera Sikse úrokové sazby mnohem vyšší a ceny akcií jsou v zajetí medvědího trhu, a tak to s tradičním portfoliem 60 : 40 vypadá mnohem slibněji než před dvěma lety.

U portfolia kombinujícího akcie a dluhopisy v poměru 60 : 40 lze jako očekávanou výnosnost použít jejich současný výnos. „V případě akcií můžeme vyjít z předpokladu historické průměrné míry růstu EPS, která u indexu MSCI World činí zhruba 6 %. Součástí očekávané výnosnosti jsou i dividendy, jež v posledních letech před pandemií dosahovaly asi 2,5 %,“ upřesňuje Peter Siks. Dále podotýká, že očekávaná návratnost není garantovaná a před investováním je třeba pečlivě zvážit několik faktorů, mezi které patří například vývoj inflace nebo očekávání spojená s růstem EPS (základní zisk na akcii). Otázka podle Petera Sikse zní, jestli si firmy vzhledem k inflaci a slabšímu hospodářskému růstu dokážou udržet své marže, a tedy i zisky. „Opravdová recese v USA a v Evropě by totiž EPS rozhodně neprospěla. Podle našeho názoru je však pravděpodobnost recese ve Spojených státech nízká. Velice silný trh práce a finanční zdraví amerického spotřebitele mohou americkou ekonomiku letos udržet v nad očekávání dobrém stavu,“ myslí si Siks.

Kam se vyplatí investovat?

Tomáš Jícha dále uvádí, že by nezavrhoval akciové trhy, popřípadě akciové fondy. Podle něj však pro investice do akcií bude nadcházející rok vyžadovat asi pevné nervy, protože hodnoty akcií mohou být silně kolísavé. Pokud však investor dokáže vydržet, během dvou až tří let je očekáván návrat do normálu a dobře odhadnutelných výsledků. „V dividendy z akciových podílů bych osobně moc nedoufal, ale kdybych si jako investor načetl dostatek informací k určitému segmentu akciového trhu, mohlo by se mi podařit nakoupit podíly za ceny, které mi po třech letech díky jejich růstu mohou přinést solidní výnos,“ popisuje. Podle Petera Garnryho, hlavního akciového stratéga Saxo Bank, by se rok 2023 mohl stát rokem akcií spojených s vodíkovými technologiemi. Akcie mající co do činění s vodíkem totiž zahájily letošní rok výrazným posílením, za kterým stojí několik velkých průmyslových objednávek.

Na začátku ledna tak na hodnotě získaly hlavně firmy zabývající se produkcí vodíku a palivových článků, jako Plug Power, Bloom Energy, Ballard Power Systems, Nel či FuelCell Energy. Peter Garnry popisuje, že loni jsme se zabývali energetickou krizí, řešili ceny energie i evropský problém se zajištěním jejich stabilních dodávek. Ukázalo se, že obnovitelná energie tak představuje nespolehlivý zdroj. Tím, že rychle roste poptávka po elektromobilech a tepelných čerpadlech vzduch-voda, stoupá také poptávka po elektřině. Tím pak dojde k vyššímu tlaku na evropskou elektrifikační síť. „Vzhledem k tomu, jak se další části ekonomiky elektrifikují, bude ukládání energie čím dál důležitější, ba přímo klíčovou technologií pro přechod k zelenější společnosti. Výrobci akumulátorů už díky elektromobilům zaregistrovali výrazné zvýšení poptávky a my jsme i nadále velmi optimističtí, ať už jde o ně, nebo o firmy těžící lithium,“ uzavírá Garnry.