Rozvoj metaverza podnítí zájem o vysokorychlostní připojení

Metaverzum má potenciál definovat internet nové generace z hlediska zkušeností, funkčnosti a produkce obsahu, což přinese hluboký dopad na rozvoj celého odvětví informačních a komunikačních technologií. Společnost Gartner předpovídá, že do roku 2026 stráví 25 % lidí alespoň jednu hodinu denně prací, nakupováním, studiem, socializací nebo zábavou v prostředí metaverza. Kromě toho očekává, že 30 % společností a organizací zde bude provozovat nějaké své produkty a služby. Přechodem od digitálních ke službám v metaverzu budou společnosti schopny rozšířit a posílit své obchodní modely novým směrem a zlepšit způsob práce svých zaměstnanců. Analytici Bloombergu předpovídají, že trh metaverza získá do roku 2024 hodnotu téměř 800 miliard dolarů, PwC odhaduje, že by do roku 2030 mohl dosáhnout 1,5 bilionu dolarů. Potenciál má je tedy obrovský, avšak o tom, jaké požadavky bude rozvoj metaverza klást na ICT infrastrukturu, můžeme jen spekulovat. Některé z nich jsou však již dnes zřejmé.





Interaktivní videa zvýší požadavky na latenci sítě a šířku přenosového pásma

Ve snaze o vyšší úroveň a skutečně pohlcující zážitek z metaverza může mít každý uživatel několik terminálů (např. headset, rukavice a oblečení), které vyžadují vysokorychlostní přístup s nízkou latencí. Realističtější interakce však mají mnohem vyšší nároky, zejména na latenci a kolísání signálu. Tyto informace podle odborníků společnosti Huawei předurčují, že požadavky metaverza na budoucí sítě budou charakterizovány čtyřmi novými trendy.

• Domácnosti a kanceláře se stanou stěžejními místy pro využití metaverza, což urychlí poptávku po vysokorychlostním a vysokokapacitním přístupu k internetu v těchto lokacích. Aplikace v rané fázi metaverza budou vyžadovat koncová zařízení, jako jsou headsety. Headset VR s rozlišením 16K 6DOF 120 fps běží s přenosovou rychlostí 0,8 až 1 Gbit/s. Pokud se bude chtít zapojit více uživatelů, pak mluvíme o přenosových rychlostech domácí sítě alespoň 10 Gb/s. To je násobně více než kolik v současné době poskytuje průměrné domácí připojení.

• FTTR (fiber-to-the-room – řešení, které díky rozšíření optických vláken do všech místností zajišťuje rovnoměrné pokrytí vysokorychlostním připojením) se stane standardem. To znamená, že zkušenosti s aplikacemi metaverza budou konzistentní v každém místě domu nebo firmy, bez ohledu na jejich velikost. S rostoucím využitím aplikací metaverza se uživatelé nespokojí pouze s tím, že si budou moci vychutnat jejich využití v obývacím pokoji. Vyšší šířka pásma vyžaduje více zdrojů spektra, avšak signály Wi-Fi na vyšších frekvencích trpí závažnějšími ztrátami při průchodu stěnami.

• Latence sítě menší než 10 ms bude potřebná pro dokonalé vizuální a smyslové interaktivní služby. Pohlcující multisenzorické zážitky, a zejména interaktivní služby, vyžadují mimořádně nízkou latenci, aby byla zajištěná synchronizace mezi tím, co uživatelé vidí, a tím, co skutečně cítí.

• Sítě spolupracující se zařízeními a senzory, aby zjistily polohu, přesuny a vibrace. Potřeba integrovat snímací a komunikační služby přivádí operátory zpět do centra tvorby hodnot.

Požadavky na datová úložiště: očekávaný boom poptávky

Data jsou jedním z nejdůležitějších prvků digitální ekonomiky. Do roku 2030 bude na celém světě každoročně generováno více než 1 yottabyte (bilion terabajtů) dat. Výpočetní výkon a objem dat se budou navzájem povzbuzovat, zpracování a analýza obrovských objemů dat bude vyžadovat obrovskou úložnou kapacitu.

Metaverzum bude produkovat více dat než jakákoli existující aplikace – prostřednictvím videí, obrazových informací, transakcí a využívání digitálních dvojníků. Například blogové a vlogové příspěvky a reposty nejvlivnějších přispěvatelů (KOLs) s více než milionem sledujících mohou zabírat 300 terabajtů online datového úložiště. Předpokládá se, že typický superKOL v metaverzu bude vyžadovat asi 1 exabajt (1018 bajtů) úložiště, spotřebuje tedy enormní úložnou kapacitu. Navíc s využitím metaverza budou data nepřetržitě generována a ukládána, což povede k exponenciálnímu růstu úložišť dat v příštím desetiletí.

Požadavky na zařízení: řízení vzniku a vývoje v různých formách

Vzhledem k omezenému obsahu a hardwarovým možnostem mají dnešní zařízení hlavně podobu XR (rozšířené reality), která zdaleka neposkytuje plně pohlcující zážitky a vícerozměrné interakce. Dosažení takových zkušeností a interakcí bude vyžadovat zařízení, která mohou zajistit více typů vjemů.

Headsety jsou pouze přechodnou metodou vstupu do metasvěta, která zastará. Nositelná metaverzní zařízení musí být lehká a pohodlná. Metaverzum se vyvíjí a multidimenzionální interakce se stávají běžnějšími, proto se dá předpokládat, že tvarové podoby zařízení se budou měnit. Například rukavice poskytnou dotykové a manipulační zážitky a specializované oblečení do metaverza zase detailní smyslové zážitky, blížící se těm z fyzického světa.

Představivosti se meze nekladou stejně jako metaverzu. K naplnění jeho stěžejní funkce, kterou je vylepšování fyzického světa, bude nezbytná podpora technologií. Kromě toho mohou smělé ambice metaverza spolu s technologickým vývojem inspirovat operátory po celém světě pro budoucí plánování služeb a vývoj sítě.