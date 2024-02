Na začátku roku 2021 získal Dogecoin na býčím trhu s kryptoměnami, který podpořil zejména Elon Musk. Jeho veřejná podpora a tweety vedly k prudkému růstu a 6. května 2021 dosáhly nejvyšší hodnoty 0,7376 USD s tržní kapitalizací 80 miliard USD.





Vybírání zisků však vyvolalo výprodej, který v červnu 2022 dosáhl zdánlivého dna na úrovni 0,05 USD. Po rally v říjnu 2022 se Dogecoin v listopadu 2023 vymanil z klesajícího klínu. Nyní testuje hodnotu 0,08 USD a vyvstává otázka: Může Dogecoin v roce 2024 udržet cenu nad touto úrovní? A jak ovlivnily cenu schválené etf fondy Bitcoinu?

Historie ceny Dogecoinu (DOGE)

Jak již bylo řečeno, Dogecoin byl vytvořen koncem roku 2013 dvěma softwarovými inženýry, Billem Marcusem a Jacksonem Palmerem, kteří pracovali ve společnostech IBM a Adobe Systems. Byl vytvořen s využitím open-source kódu z Litecoinu, který byl sám o sobě část blockchainu Bitcoinu. Hlavním účelem jeho vytvoření bylo zvýšit povědomí veřejnosti o možnostech technologie blockchain.

Díky podpoře rozsáhlé online komunity, k níž patřili Elon Musk, Mark Cuban a Snoop Dogg, vzrostla cena této volatilní kryptoměny jen v roce 2021 o více než 2 000 % a někteří analytici pro tento coin mají velmi slibné predikce, jak pro rok 2024, tak do budoucna. Níže si můžete prohlédnout graf Dogecoinu za celou jeho historii.

Graf: Hodnota Dogecoinu za celou jeho historii.

Online komunita měla také vliv na zprávy, které stály za pozornost, mezi něž patřily různé fundraisingové akce, jako například sbírka 50 000 dolarů na vyslání jamajského bobového týmu na zimní olympijské hry v roce 2014 poté, co se tým kvalifikoval, ale nemohl si dovolit se jich zúčastnit. V roce 2014 také sponzorovali jezdce NASCAR Sprint Cup Series Joshe Wise částkou přibližně 55 000 dolarů.

Takové reklamní kousky pozvedly Dogecoin do roku 2021 na téměř kultovní status. Získal vliv na diskusních fórech Redditu WallStreetBets a na Twitteru, kde jeho hodnota reagovala na populární tweety Elona Muska, jako například hnát jeho hodnotu „to the moon“ (na Měsíc), „fav cryptocurrency“ (oblíbená kryptoměna) a „people's crypto“ (lidová kryptoměna).

Dogecoin bez limitu a decentralizace jako výhoda této kryptoměny

Dogecoin nemá maximální nabídku jako jiné kryptoměny, například Bitcoin. Těžaři Dogecoinu vydělávají 10 000 DOGE za blok a každý blok se vytváří každou minutu. To znamená, že denně vznikne 14 400 400 nových tokenů DOGE, které se následně prodávají na trhu nebo ukládají do peněženek těžařů.

Decentralizace je součástí zabezpečení většiny kryptoměn, což znamená, že bezpečnost je v rukou kolekce uživatelů po celém světě. Decentralizace kryptoměny se obvykle měří počtem uzlů v její síti a distribucí těžařů. Stejně jako většina kryptoměn, není kontrolována finančními institucemi a nepodléhá tak žádným regulacím.

Kryptoměna Dogecoin funguje na technologii blockchain, která využívá distribuovanou, bezpečnou digitální účetní knihu, která ukládá a sčítá všechny transakce provedené v síti, podobně jako většina kryptoměn. Síť Dogecoin také používá kryptografii k zabezpečení všech transakcí ve své blockchainové síti.

Těžba Dogecoinu využívá koncept „proof-of-work“, kdy těžaři pomocí počítačů řeší složité matematické rovnice, aby zpracovali a zaznamenali transakce v síti blockchain. Těžaři jsou za své těžební operace odměňováni ziskem Dogecoinů, které mohou prodávat na kryptoměnových burzách nebo držet ve svých peněženkách.

Dogecoin a predikce odborníků do roku 2024

Maxim Manturov, vedoucí investičního výzkumu ve společnosti Freedom Finance Europe, říká, že: „Nedávný růst akcií GameStop a Dogecoin naznačuje krátkodobý nárůst investic do meme akcií mezi drobnými investory. Je však nutné si uvědomit, že tento trend je spekulativní. Patnáctidenní míra změny u ETF MEME se v současné době pohybuje kolem 17 % a dosahuje svého maxima od července. V minulých obdobích, například v lednu a červenci, se 15denní míra změny pohybovala kolem 25 %, což naznačuje potenciální inflexní bod. I když existuje prostor pro další růst, naznačuje to určitou míru FOMO (strach z promeškání) na trhu.“

Po nedávném schválení spotových ETF Bitcoinu jsme mohli vidět nárůst ceny i na Dogecoinu a stejně tak nyní Dogecoin kopíruje i lehké ztráty po upadnutí trendu. Rok 2024 by tedy podle odborníků mohl začít v lehké ztrátě, z které by se však mohl v prvním kvartálu roku 2024 relativně rychle dostat a pokračovat tak v jeho růstu asi do května, poté by se jeho cena mohla lehce vyrovnat a je možné, že právě v této době zaznamenáme lehký pokles na jeho ceně.

Ovšem při plánování investic je důležité sbírat informace z více zdrojů a určit si tak pohled na věc na základě potvrzených informací a predikcí z více směrů. Tyto informace jsou pouze předpovědi analytiků a není zaručeno, že se bude cena vyvíjet identicky. V posledních letech jsme zaznamenali spoustu událostí, které mimo jiné ovlivnily i ceny na trhu, tyto události předpovídat nelze, a tak je nutné být obezřetný.

Autor je tvůrce finančního obsahu, žijící v Londýně, zakladatel společností Solvid a Pridicto. Spolupracuje s mnoha publikacemi i weby zaměřenými na ekonomiku.