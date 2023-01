S novým rokem přichází i nové číslo CFOworldu 4/2022

Rozhovor s Vierovou Kučerovou, regionální ředitelkou organizace ACCA, je veden na trochu složité téma s názvem EU motivuje firmy k vytváření udržitelných strategií a omezuje Greenwashing. V něm vás chceme informovat o tom, že od roku 2024 budou muset první firmy uplatňovat pravidla vyplývající z nové Směrnice o podávání zpráv podniků o udržitelnosti CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Jaké povinnosti řadě společností – třeba i té vaší – z toho vyplynou?





ČASOPIS ONLINE I V TIŠTĚNÉ PODOBĚ CFOworld vychází jako čtvrtletník a jeho primárním cílem je informovat o novinkách důležitých pro práci a orientaci finančních ředitelů. Celoroční předplatné i jednotlivá čísla si můžete objednat v naší digitální trafice

Spíše opakování a připomenutí možná už známých informací přinášíme ve článku věnovaném shrnutí změn zásadní novely zákoníku práce. Další článek přináší informace z praxe. Ty se týkají toho, zda firma dynamicky roste a je efektivní, nebo se z ní už stala zkostnatělá továrna na funkce. Nebojte se, poradíme vám, jak z toho – pro mnohé firmy začarovaného kruhu – elegantně vyklouznout. Následující, další článek je fokusován na vládní podporu firem. Tady asi není co dodávat…

Nad dopady probíhající krize se zamýšlí následující článek. Po covidových letech, kdy se podniky i podnikatelé těšili, že se vše vrátí do normálu a oni budou mít šanci dohnat zisky, přišlo však další těžké období. Kvůli současné situaci dochází ke zdražování a na všechny mají dopad především vysoké ceny energií. Velký vliv na strategii a chod společností má také nejistota a nálada ve společnosti. V souvislosti s firmami se navíc hovoří o propouštění zaměstnanců a nejsou vyloučeny ani další kroky a nutné změny. Jak se k tomu v nejbližší době postavit?

Přinášíme informace o Document Management Systems (DMS), jež představuje správu dokumentů, a to nejčastěji v podobě použití softwaru k jeho ukládání, správě a sledování v elektronické podobě. Může jít o naskenované papírové dokumenty, ale také o nejrůznější projekty, smlouvy či faktury. Na trhu existuje spousta společností a řešení, jež mohou firmy pro DMS využít, a usnadnit si tak práci. Chcete znát impulsy pro vaši společnost, jak to dělají jinde? Tady je máte!

Podrobněji jsme se věnovali i outsourcingu a možná vám pomůže náš článek, který osvětlí alespoň trochu často kladenou otázku: outsourcing ano či ne?

Možná tušíte, že tento rok bude ve znamení krizových manažerů. Nejde o to, že jsou to velmi dobře placení lidé, ale o to, že se vyznají v problému a ví, jak jej řešit. Stejně tak je pro vás dobré vědět, jaké technologické trendy ovlivní tento rok. Chcete vědět víc? Podívejte se do nového čísla našeho časopisu!

Berete investice do informačních technologií a digitalizace jako povinnou daň proti ustrnutí nebo jste zavřeli kohoutky do této oblasti a necháváte vše volně plynout a doufáte, že v pravý čas se samo vše vyřeší? Nebo naopak, sypete peníze do digitálních technologií jako zběsilí? Pak by bylo určitě dobré vědět, že nastal čas pro urychlení návratnosti investic do digitálních technologií. Možná vás zaujmou i očekávání v oblasti multi asset managementu.

Zcela určitě se vám bude hodit článek věnovaný deseti největším chybám v oblasti online marketingu. A pokud jste si mysleli, nebo si myslíte, že „ajťáci“ jsou prazvláštní skupina lidí, kteří s nohami na stoje a na nich položenou klávesnicí, s vámi komunikují jazykem, kterému nerozumíte, a neustále se přitom cpou hamburgery a zalívají to hektolitry kolových nápojů, budete se možná divit. Průzkum mezi nimi totiž ukázal, že jsou to velmi kultivovaní lidé s mnohdy vytříbenými názory a znalostmi, které byste určitě nečekali. Lidi, co na sobě mnohdy usilovně neustále pracují a nehrají jen hry, ale investují uvážlivě své těžce vydělané peníze. Třeba se vám praktický pohledu na tuhle skupinu lidí může hodit. Ať už přímo vám nebo vašemu HR oddělení.

Skoro na konec nejnovějšího vydání CFOworldu jsme zařadili vítěze ankety Finanční ředitel roku 2021, kterou pořádá CFO Club, a přidali i informace o Projektu roku a IT projektu roku. Na druhé stránce pak přinášíme stěžejní informace o výsledcích Křišťálové lupy – Ceny českého internetu za rok 2022, kterou pořádá sesterský projekt Lupa.cz. Pro ceny si přišli všichni ti, kteří za svými stránkami stojí, a tak jsme tu mohli vidět Simonu Kionkovou, tvůrkyni Zásilkovny, těhotného kuchaře, ale pro Anticenu za nedostatečný vývoj eGovernmentu v naší republice si osobně přišel i sám ministr Ivan Bartoš.

Zaujaly vás naše tipy? V rámečku najdete odkaz, jak náš časopis získat.

Přejeme vám příjemné čtení a přejeme i vše jen to „nej-“ do nového roku!