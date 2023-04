S rozmachem umělé inteligence je nutné zintenzivnit vzdělávání zaměstnanců

Platforma Atlassian přechází do cloudu. Od 14. února 2024 přestane podporovat své serverové licence. Na trend přechodu na cloudové verze upozorňuje technologicko-konzultační společnost MoroSystems, která je i největším Atlassian Platinum Solution Partnerem v České republice. Samotní MoroSystems pomohli s migrací firemních systémů do cloudu společnostem Sazka, Czech News Center, Česká Zbrojovka či Kajot. Vzhledem k rozšířenosti řešení Atlassian na českém trhu upozorňuje MoroSystems na to, že konzultační a dodavatelské kapacity jsou již nyní omezené. Firmy by proto neměly s přechodem na cloudové řešení otálet a zahájit migrační projekt co nejdříve. „Cloudové nástroje Atlassianu představují v oblasti digitalizace firemních procesů budoucnost a řada firem si tuto skutečnost uvědomuje. Cloud poskytuje oproti on-premise řešení řadu výhod, zejména úsporu nákladů za interní správu serverů či spolehlivost při řešení bezpečnostních a jiných krizových situací. Navíc Atlassian v únoru 2024 ukončuje podporu svých serverových řešení, čímž ukazuje jasný směr do budoucna,“ komentuje Tomáš Páral, CEO MoroSystems.