S rozvojem umělé inteligence rostou obavy o důvěryhodnost dat i jejich bezpečnost

Twisto, český poskytovatel služeb BNPL (buy now pay later), slaví pět let od vstupu na polský trh. Do čela polské pobočky nyní nastupuje nová country manažerka Ewelina Orzechowska, která si přináší 14 let zkušeností s rozvojem fintechových a e-commerce startupů. V minulosti působila jako CEO první polské online úvěrové společnosti SMS365. V letech 2017–2021 zastávala pozici obchodní a marketingové ředitelky ve společnosti Cardina, která se stala prvním nebankovním vydavatelem platebních karet v Polsku. Orzechowska se zapojila také do spuštění první online úvěrové společnosti Credit365 na Ukrajině a e-commerce platforem Finmarket a Polisa24.