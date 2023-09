Salesforce představuje novou platformu Einstein 1

Senta Čermáková (na obrázku vlevo) nastoupila do neziskové organizace Czechitas zaměřené na vzdělávání žen v IT dovednostech a kariérní změnu. Přidává se na začátku září do vedení k současné provozní ředitelce Lucii Mairychové a zakladatelce Ditě Formánkové. Do Czechitas Senta přináší cenné zkušenosti ze svého dřívějšího působení na pozici ředitelky inovací ve společnosti Deloitte. Spojení Czechitas a Senty Čermákové představuje svazek výrazné organizace vzdělávající ženy s jednou z nejvlivnějších žen v IT, která uspěla v Česku i ve světě. Senta Čermáková totiž kromě společnosti Deloitte pracovala 25 let ve firmě Hewlett-Packard, v letech 2008 až 2016 v Silicon Valley s odpovědností za globální vztahy s novináři a analytiky a poté jako ředitelka globálních zákaznických programů. Do Czechitas tak přichází ředitelka s cennými zkušenostmi a kontakty po celém světě, což organizaci může pomoci jak s potřebným hledáním partnerů, tak se strategickým rozvojem v dalších letech.