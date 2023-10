Sedm problémů firem, které může řešit umělá inteligence

Český fintech Twisto nově implementoval do své mobilní aplikace platební metodu Click to Pay od společnosti Mastercard. Tato novinka pomůže zákazníkům platit rychle, jednoduše a zároveň bezpečně kdekoli na internetu bez opakovaného opisování údajů z platební karty. Twisto je první společností v České republice a třetí v Evropě, která má službu Click to Pay plně integrovanou přímo ve své aplikaci. Inovaci firma spustila začátkem srpna 2023, od té doby svou kartu Mastercard do Click to Pay přidalo přes pět tisíc uživatelů.