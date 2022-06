Šestý ročník soutěže Kanceláře roku zná své vítěze

„Loňské obavy z opouštění kanceláří v České republice byly naštěstí neopodstatněné. Oproti zahraničním zaměstnavatelům se tuzemské firmy ve většině plně vrátili do kanceláří, přičemž globální společnosti naskočily na částečný princip docházky. I přes původní obavy poroty byl letošní ročník stejně silný jako předchozí – se 70 přihláškami napříč deseti kategoriemi a s vysokou kvalitou realizací. Lidé potřebují osobní kontakt. A co jiného, než inspirativní designové kanceláře umožní týmu se socializovat, trávit spolu kvalitní pracovní čas, vyměňovat si názory a sdílet zkušenosti. Jsem rád, že jsme opět ocenili společnosti, které se zasazují o vytváření toho nejlepšího z kancelářského designu při budování nadstandardního zázemí pro své zaměstnance. A o to více mě to těší, že trend dobrých kanceláří je silný navzdory negativními ekonomickému vývoji. Je tak zřejmé, že stále probíhá boj o talenty. A být atraktivní firmou pro zaměstnance znamená mít kvalitní kanceláře,“ říká Radek Procházka, zakladatel soutěže Kanceláře roku a Managing Partner společnosti Prochazka & Partners.





Tuzemské a nadnárodní korporace se na kancelářský design a vybavení dívají také stále častěji prizmatem společenské odpovědnosti a uhlíkové stopy dodávaných materiálů. „Pravidelně se setkáváme s požadavkem větších firem, aby odebírané materiály měly buď co nejmenší uhlíkovou stopu, nebo byly přímo vyráběné z recyklátů. Problematika ESG tak nutně proniká i do architektonických návrhů a s tím souvisejícího výběru materiálů, respektive jejich výrobců,“ říká Petr Zahálka, obchodní ředitel společnosti ProInterier a člen odborné poroty soutěže Kanceláře roku.

Výjimečné kancelářské interiéry firem v České republice letos soutěžily v deseti kategoriích, z toho kategorie Hybridní kanceláře roku a Inovativní kanceláře roku byly letošní novinkou:

• WPP (Kanceláře roku nad 5000 m2, autor: BDG Architects, TaK Architects)

• Zebra Technologies (Nejlepší regionální kancelář roku, autor: Kyzlink Architects)

• ČSOB (Hybridní kanceláře roku, autor: Projektil architekti)

Poetizer Autor: Prochazka & Partners

• Poetizer (Malé kanceláře roku, autor: Tomáš Císař, Johana Sedláčková Vamberská)

• Adastra (IT kanceláře roku, autor: Holub architekti, na úvodním obrázku)

Allen & Overy Autor: Prochazka & Partners

• Allen & Overy (Inovativní kanceláře roku, autor: Studio Reaktor)

Zásilkovna Autor: Prochazka & Partners

• Zásilkovna (Kanceláře 21. století, autor: Vrtiška & Žák)

Clubco Autor: Prochazka & Partners

• Clubco (Hub & Co-working kanceláře roku, autor: Studio acht, Vos Interieur)

• Sazka (Employee friendly kanceláře roku, autor: Aulík Fišer architekti)

Socialsharks Autor: Prochazka & Partners

• Socialsharks (Start-up kanceláře roku, autor: Prochazka & Partners)

Pomyslnou jedenáctou kategorií pak je speciální Cena poroty, udělovaná napříč všemi přihlášenými realizacemi. Jejím cílem je ocenit výjimečný přínos pro architekturu a design. Letos si toto ocenění odnesla Nadace Partnerství (autor: Projektil architekti).

„Velkým tématem letošního ročníku byly tzv. hybridní kanceláře, kdy trend vzdálené práce urychlila probíhající pandemie. Z pohledu funkce, designu, ale i vybavení kanceláří tak vzniká větší počet míst pro setkávání. Od nich pak zaměstnanci vyžadují, aby svým vybavením připomínaly designový obývák či oblíbenou kavárnu. Na druhou stranu ale klesá o 10–20 % počet pracovních míst,“ dodává Jiří Zavadil, Managing Director společnosti Vitra a porotce soutěže Kanceláře roku.

Odborná porota složená z předních odborníků kancelářského trhu – Petr Zahálka (ProInterier), Jiří Zavadil (Vitra), Oleg Haman (Obec architektů), Jaroslav Vendl (SilentLab), Igor Hobza (monom) a Radek Procházka (Prochazka & Partners) – hodnotila interiéry z hlediska výjimečnosti a designu prostor, inovací (technologické, materiálové, praktické), atmosféry, a především kvality pracovního prostředí a uspokojení potřeb zaměstnanců. Napříč všemi kategoriemi porota ocenila i atraktivitu pracovního prostředí a nakolik je kancelář příjemným a pohodlným místem k práci.

„Kromě ohromné kreativity jsme letos byli s porotci svědky tří kancelářských trendů – prvním jsou stále častější technologické vychytávky, které se týkají bezpečnosti zaměstnanců a kvality pracovního prostředí. Dále to je enormní nárůst zeleně v kancelářích a posledním trendem jsou vyšší ohledy na hendikepované z pohledu celkového designu. Velké firmy tak upravují nejen toalety, ale i celkové vybavení včetně kuchyněk. Rozdíly přitom činí drobné detaily jako například nika pod kuchyňským dřezem, kdy dřez pak může pohodlně používat i člověk na vozíku,“ říká Oleg Haman, předseda Obce architektů a porotce soutěže Kanceláře roku.

Kvalitní, ohleduplné a zdravotně nezávadné kanceláře jsou jistě trendem několika posledních let, který pandemie o to více zrychlila i prohloubila. Stále více zaměstnanců se tak zajímá o to, zdali budovy mají certifikace i z pohledu kvality vzduchu či hladiny hluku a celkové pracovní a životní pohody.

„Po prvotním šoku z lockdownů začaly později společnosti řešit, co s kancelářemi. Zejména větší IT společnosti snížily počet pracovních stanic a ve vzniklém prostoru instalovaly mobilní akustické mikrokanceláře pro soustředěnou práci. Naopak ve větších otevřených prostorách je kladen důraz na rozmanité sezení pro různá jednání či druhy práce – např. uzavřené boxy, meetingové zóny, či neformální etážové sezení. To vše je pak vhodně doplněno o akustická řešení mající za cíl zvýšit komfort na pracovišti,“ říká Jaroslav Vendl, spoluzakladatel společnosti SilentLab a porotce soutěže Kanceláře roku.