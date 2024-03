Showroom, parcel shop, výdejní box? Zákazníci vyžadují absolutní svobodu v metodách doručení. Kdo ji dá, ten prodá

Společnost Mastercard udělila českým bankám a platebním institucím 13 prestižních ocenění Mastercard Awards. Dvě hlavní kategorie Issuer of the Year a Acquirer of the Year ovládla s nejvyšším meziročním nárůstem objemu transakcí ČSOB. V produktových a inovačních kategoriích si nejvíce cen odnesla Komerční banka. ČSOB získala ocenění i v kategorii Credit Card Issuer za nejvyšší absolutní meziroční nárůst objemu transakcí kreditními kartami a její výkonný ředitel pro oblast Daily Banking Vladimír Vojtíšek byl vyhlášen jako Payments Leader of the Year za podporu plateb a platebních inovací v České republice. Komerční banka ovládla kategorie Premium Card Issurer za nejvyšší absolutní meziroční nárůst objemu transakcí prémiovými kartami a Responsible Innovation za první uvedení platebních karet s výřezem Touch Card usnadňujícím orientaci nevidomým a slabozrakým. KB SmartPay si odnesla cenu Sustainability Award za přínos k udržitelnosti. V kategorii Commercial Card Issuer uspěla Raiffeisenbank s nejvyšším absolutním meziročním nárůstem objemu transakcí firemními kartami. Segment Digital Issuer za nejvyšší nárůst počtu transakcí tokenem ovládla Air Bank. mBank si jedinečným projektem podmanila kategorii Unique Issuing Project Award. Cenu eCommerce Acquierer za nejvyšší meziroční nárůst objemu transakcí v prostředí ecommerce získalo PayU. Fintech Innovation obdržela platební aplikace Twisto za nárůst jednorázových karet s možným nákupem na splátky. Global Payments získala cenu Unique Acquiring Project Award za nejvyšší objem transakcí a počet Tap On Phone zařízení v České republice.