Sodexo Zaměstnavatel roku 2022: Vítězové z Jihomoravského, Zlínského, Královéhradeckého, Pardubického kraje, Moravskoslezského a Olomouckého kraje

Rozvoj a řízení značky Samsung na lokální úrovni v České republice a na Slovensku, reklamní aktivity a sociální média v rámci společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak má nově na starosti Martin Doležel. Ve společnosti působí od roku 2015, kdy nastoupil do pozice Senior Channel Marketing Specialist. Od roku 2019 je v tuzemské pobočce Samsung Electronics ve funkci Campaign and Channel Marketing Managera, ve které řídil komplexní marketingové kampaně pro mobilní zařízení. Dlouhodobě se v Samsungu věnuje rozvoji a podpoře mobilního gamingu a e-sportu. Nově je Martin Doležel zodpovědný za rozvoj a řízení značky, marketingové kampaně, sociální sítě a influencer marketing Samsungu na českém a slovenském trhu.