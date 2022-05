Sodexo Zaměstnavatel roku 2022: Vítězové z Prahy a Středočeského kraje

„Po dvou letech jsme se sešli tak, jak jsme byli zvyklí před pandemií. Tedy na jaře, naživo a bez omezení počtu účastníků,“ připomněl Daniel Čapek, generální ředitel Sodexo Benefity, že v roce 2021 a 2020 se výsledky vyhlašovaly vždy až na podzim a v řadě případů jen ve virtuálním prostoru. „Věřím, že covid je už definitivně za námi. Firmy teď nicméně čelí ještě větším a náročnějším výzvám, až už jde o raketový růst cen energií a pohonných hmot, problémy v dodavatelských řetězcích či v personální oblasti. Možná právě kvůli těmto těžkostem zaměstnavatelů v personální oblasti zaznamenal letošní ročník nárůst počtu účastníků, neboť si zaměstnavatelé ještě urgentněji uvědomují potřebu správné motivace zaměstnanců ve všech oblastech.“





„Jubilejní 20. ročník odstartoval krátce před tím, než vypukla válka na Ukrajině. Mnozí tradiční účastníci nás žádali o trpělivost s vyplněním údajů do soutěže, protože na přelomu února a března organizovali masivní humanitární podpory a řada z nich se musela nečekaně postarat o rodinné příslušníky desítek až stovek svých ukrajinských zaměstnanců,“ popsal letošní komplikovaný start Zaměstnavatele roku Pavel Hulák z Klubu zaměstnavatelů, který je organizátorem soutěže.

Přes všechny zmiňované komplikace se letos o titul ucházela řada firem, které se až dosud do soutěže nezapojovaly. „Ve většině krajů se objevili zcela noví účastníci. Mnozí z nich se navíc stali skokany roku a při premiérové účasti dosáhli na medailové umístění, nebo dokonce na vítězství ve svém kraji,“ neskrýval svou radost během vyhlášení výsledků Pavel Hulák a zmínil prvenství logistické společnosti DPD ve Středočeském kraji v kategorii do 5 000 zaměstnanců, pro niž byl letošní ročník premiérou. „Začátek koronakrize a uzavření kamenných obchodů způsobilo, že většina lidí začala nakupovat online a my rozváželi tolik balíků, jako běžně ve vánoční sezóně. Na ni se ale připravujeme několik měsíců dopředu a tuto situaci jsme museli vyřešit v řádu dní,“ řekl Miloš Malaník, generální ředitel DPD a zmínil opatření, která společnost zavedla: „Navýšili jsme tedy okamžitě počet kurýrů i zaměstnanců na depech a s předstihem jsme zaváděli mnoho ochranných opatření na ochranu našich zaměstnanců, ale i zákazníků. Do toho se nám navíc souběžně podařilo integrovat společnost Geis Parcel. Proto jsme rádi, že jsme to zvládli – především díky obrovské flexibilitě, která je DPD vlastní. Dokázali jsme se týmově semknout, což dlouhodobě podporujeme i naší firemní kulturou.“

„Bodovali“ ovšem i tradiční účastníci. V hlavním městě obhájila 1. místo v kategorii do 5 000 zaměstnanců společnost Vodafone. „Před dvěma lety jsme si u některých pozic ani nedovedli představit, že je možné je vykonávat na dálku a v tomto ohledu nám covid otevřel oči. Téměř přes noc jsme dokázali 95 procent našich zaměstnanců převést na práci z domova. Flexibilitu si chceme zachovat i do budoucna, cílíme na tři dny práce týdně z domova a dva z kanceláře, protože spolupráce je důležitá a osobní kontakt je v některých případech ta nejlepší forma,“ zdůraznil při přebírání ocenění Jakub Lisner z Vodafonu a doplnil: „Pyšní jsme hlavně na náš program Future Ready Leaders, který pomohl téměř 300 manažerům lépe zvládnout náhlé změny, pracovat s nejistotou a balancovat řízení výkonu s péčí o duševní a fyzické zdraví své i týmu. Už rok také veškerá pracovní místa nabízíme i na částečný úvazek, což oceňují nejen maminky, ale třeba i programátoři.“

I jubilejní 20. ročník bude mít celkem sedm regionálních vyhlášení, vždy pro dva kraje současně, a vše vyvrcholí 14. června při celostátním finále, kdy kromě vyhlášení republikových vítězů budou uděleny i ceny v doprovodných kategoriích Cena personalistů za nejlepší HR projekt a Osobnost roku v oboru HR určené pro výjimečné individuality v oboru péče o lidské zdroje, které nominují účastníci regionálních setkání personalistů. Na celostátním finále bude letos už potřetí udělena také cena pro nejlépe hodnoceného zaměstnavatele očima samotných zaměstnanců ve spolupráci s Atmoskopem pod názvem Férový zaměstnavatel 2022 s dobrou atmosférou. „Vrcholem letošního ročníku bude mimořádné ocenění Zaměstnavatel desetiletí za období 2013–2022,“ zdůraznil na závěr Daniel Čapek.

Výsledky ocenění Sodexo Zaměstnavatel regionu v Hlavní město Praha a Středočeském kraji:

Hlavní město Praha:

Do 500 zaměstnanců

1. místo: Shell Czech Republic a.s.

2. místo: SAZKA a.s.

3. místo: Aspironix s.r.o.

Do 5 000 zaměstnanců

1. místo: Vodafone Czech Republic, a.s.

2. místo: Zásilkovna s.r.o.

3. místo: Raiffeisenbank a. s.

Nad 5 000 zaměstnanců

1. místo: ČEZ, a.s.

2. místo: Česká spořitelna, a.s.

3. místo: Komerční banka, a.s.

Středočeský kraj:

Do 500 zaměstnanců

1. místo: THIMM Obaly, k. s.

Do 5 000 zaměstnanců

1. místo: Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. (DPD)

2. místo: VALEO AUTOKLIMATIZACE, k.s.

3. místo: Valeo Výměníky Tepla s.r.o.

Nad 5 000 zaměstnanců

1. místo: ŠKODA AUTO a.s.