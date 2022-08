Štěstí je být ženou. Platí to i v práci? Skončí nadvláda mužů v kariérních pozicích?

V představenstvu Alzy končí po devíti letech Tomáš Havryluk. Alza chce rozšířit své vedení na šest členů, zakladatele Aleše Zavorala a Petra Benu (na obrázku), doplní Jakub Krejčíř z pozice finančního ředitele a Miroslav Köváry, šéf prodejní sítě a provozní ředitel logistiky. Na další dvě místa bylo vypsáno interní výběrové řízení. Důvodem by měla být větší různorodost manažerských přístupů i zkušeností vedoucích k rozšíření záběru Alzy. Jakub Krejčíř byl do pozice finančního ředitele povýšen v listopadu loňského roku po tříletém působení ve firmě, kde vedl oddělení controllingu a vystavěl oddělení procurementu. Miroslav Köváry se za osm let v Alze vypracoval z pozice vedoucího pobočky do role ředitele prodejní sítě. Do funkce předsedy dozorčí rady společnosti je nově jmenován Jan Moudřík, který v Alze působí přes 18 let a doposud zastával pozici ředitele expanze, facility a showroom managementu.