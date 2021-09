Studie IDC: až 14 tisíc nových pracovních míst a až 67 miliard nových obchodních příjmů

IDC předpovídá, že letos budou technologie spojené s cloudem představovat 27 % výdajů na IT v oblasti digitální transformace a v roce 2026 vzroste jejich podíl až na 37 %. To proto, že se podniky zaměří na budování svých digitálních ústředí, aby mohly odkudkoli podpořit úspěchy zákazníků a zaměstnanců. Práce na dálku, bezkontaktní zapojení zákazníků a snahy o udržitelnost jsou rozšířenější než kdykoli dříve a IDC očekává, že tento trend bude pokračovat.

Vzhledem k tomu, že stále více společností buduje svá digitální ústředí, která podporují rostoucí počet zaměstnanců pracujících na dálku, pomohly technologie Salesforce svým zákazníkům přizpůsobit se nejistotě – podporují práci na dálku a vzdálený kontakt se zákazníky a umožňují vyvíjet nové produkty v řádu týdnů, nikoli měsíců.

Společnost IDC také provedla průzkum mezi 525 podniky v osmi zemích světa, který se týkal nasazení cloudu a výhod i problémů cloud computingu. Celkem 74 % respondentů průzkumu uvedlo, že jejich organizace mají formální strategii digitální transformace a 97 % hodnotí cloud computing jako důležitý pro tuto strategii. Průzkum také zjistil, že řešení Salesforce celosvětově umožnila:

47 % respondentů z řad zákazníků rozšířit počet svých zaměstnanců do více příměstských a venkovských oblastí,

38 % respondentů z řad zákazníků rozšířit počet svých zaměstnanců o nové skupiny obyvatel (například rodiče v domácnosti a osoby se zdravotním postižením),

36 % respondentů z řad zákazníků podporovat flexibilnější pracovní prostředí.

Technologie Salesforce mohou firmám pomoci také při plánování udržitelnější budoucnosti. Společnost IDC předpovídá, že v letech 2021 až 2024 by celosvětová migrace z on-premise softwaru do cloudu mohla ušetřit až 1 miliardu tun CO 2 . Sama společnost Salesforce si stanovila za cíl usilovat o 100% obnovitelnou energii pro své globální operace do roku 2022 a v současné době poskytuje svým zákazníkům uhlíkově neutrální cloud. A podle zákaznického průzkumu společnosti IDC 39 % dotazovaných zákazníků hledí na Salesforce jako na zdroj podpory při dosahování vlastních cílů udržitelnosti.

IDC dále předpovídá, že využívání cloudových služeb Salesforce a jeho ekosystému v České republice přinese letos v rámci zákaznické základny na 13 miliard korun a v roce 2026 více než dvojnásobek – přes 28 miliard korun. Ekosystém partnerů, jež poskytují cloudové služby zákazníkům v České republice, je už dnes pětkrát větší než vlastní lokální zastoupení Salesforce – a podle IDC bude v roce 2026 až šestkrát větší. Studie zjistila, že příjmy ekosystému Salesforce v České republice budou v roce 2026 podle prognózy 2,6krát vyšší než v roce 2020.

Kariérní příležitosti

Až 24 % nových pracovních míst vytvořených v České republice v rámci zákaznické základny Salesforce v loňském roce využívá významné digitální dovednosti – například používání automatizačních nástrojů, internetu věcí (IoT) a dalších komplexních aplikací.

Díky řadě programů a iniciativ pomáhá vytvářet pracovní místa budoucnosti a obsazovat je dobře připravenými kandidáty. IDC definuje „ekonomiku Salesforce“ jako vliv společnosti Salesforce a jejího partnerského ekosystému na ekonomiku jako celek. Zahrnuje příjmy a pracovní místa přímo generovaná v zákaznické základně na základě využívání cloudových služeb Salesforce a jejích partnerů, stejně jako pracovní místa nepřímo vytvořená díky místním výdajům přímých zaměstnanců a samotné společnosti a jejích partnerů.