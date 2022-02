Nová studie společnosti Accenture uvádí, že celosvětová oblast obchodování na sociálních sítích, se současnou hodnotou kolem 492 miliard dolarů poroste do roku 2025 třikrát rychleji než tradiční e-commerce a může dosáhnout 1,2 bilionu dolarů. Růst mají táhnout uživatelé sociálních sítí z řad generace Z a mileniálů, kteří do roku 2025 budou tvořit 62 % celosvětové útraty na těchto platformách. Do roku 2025 v rámci social commerce bude celosvětově nejvyšší počet nákupů v oblasti oblečení (18 % veškerých nákupů na sociálních sítích), spotřební elektroniky (13 %) a bytových dekorací (7 %). Kosmetika a osobní péče se prosadí v e-commerce a do roku 2025 bude stát za více než 40 % útrat na digitálních kanálech v dané kategorii.