Téměř každý druhý IT administrátor se stará o více než 150 uživatelů

Zvyšující se nároky ze strany uživatelů a zodpovědnost za bezproblémový chod firemních sítí prohlubují stres administrátorů a mohou v krajním případě vést k vyšší chybovosti či fluktuaci IT personálu.





Pro CFO je rozhodování v tomto případě velmi těžké, protože díky absolutnímu nedostatku špičkových administrátorů jejich cena na trhu roste. Společnosti by mnohdy rády ocenily práci administrátorů, ale vzhledem k trvalému nedostatku takových specialistů se jejich ocenění může vyšplhat až na pro firmu neúnosnou úroveň. S CIO je tedy třeba řešit počet administrovaných zaměstnanců ve firmě v návaznosti na zvyšující se stres IT pracovníků, který může vést k chybám při jejich práci. S růstem počtu administrovaných uživatelů samozřejmě roste i riziko odchodu IT pracovníků do jiné firmy, která nabízí lepší pracovní podmínky. Co s tím?

Průměrná velikost firemní IT infrastruktury neustále roste a stejně tak se zvyšuje její důležitost v každodenním podnikání. To klade enormní nároky na zajištění chodu s minimálními výpadky a na zabezpečení před kybernetickými incidenty. IT administrátoři se dostávají pod tlak jak vedení podniků, tak uživatelů stále více závislých na řadě IT nástrojů a služeb, takže hledají způsob, jak zvýšit svou produktivitu – a přitom neslevit s bezpečnostních nároků.

Klíčová zjištění od partnerů:

• O méně než 30 uživatelů se stará 9 % IT správců, 13 % se stará o 30–75 uživatelů, 38 % o 75–150 uživatelů, 29 % o 150–300 uživatelů a 11 % dokonce o více než 300 uživatelů.

• Hlavním důvodem vysokého stresu IT administrátorů je vysoká zodpovědnost (71 % dotázaných), rostoucí nároky uživatelů (56 %), příliš mnoho využívaných nástrojů (29 %) a růst kybernetických útoků (27 %).

• Klíčové ke zvýšení jejich produktivity je vyšší úroveň automatizace (70 %), integrace nástrojů pro IT správu (56 %), komfortní pracovní prostředí (37 %) a zvýšení firemních IT rozpočtů (26 %).

Řešení ale existuje díky nástrojům, které jsou k dispozici a pomáhají administrátorům automatizovat a zefektivnit jejich práci. Takovými nástroji jsou například aplikace od společnosti N-Able. „Podle odhadů společnosti N-able lze dnes automatizovat až 90 % běžných aktivit IT administrátora,“ řekl Ondřej Šabata, Sales Engineer pro řešení N-able ve společnosti Zebra Systems. „Nástroje typu N-able RMM či N-central umožňují jednak integrovat IT správu do jedné konzole a jednak převést rutinní úkoly do automatizovaného režimu a věnovat se aktivitám s vyšší přidanou hodnotou. Ušetřený čas pak dovoluje IT administrátorům efektivně spravovat více zařízení, uživatelů a zákazníků a zvýšit tak své příjmy.“