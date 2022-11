Tlak na marže ohrožuje 10 % maloobchodních zisků

Jaroslav Malina vede od listopadu jako Chief Communications Officer komunikační divizi Publicis Groupe. Tu tvoří agentury Leo Burnett, Saatchi & Saatchi a MSL, které se specializují na kreativu, tvorbu obsahu, PR a influencer marketing. Do Publicis Groupe přichází z reklamní agentury McCann Prague, ve které působil na různých pozicích víc než 12 let. V Publicis Groupe bude Malina pokračovat v rozvoji modelu Power of One, dlouhodobé strategie založené na poskytování integrovaných řešení napříč marketingovými disciplínami. Komunikační divize je jedním ze tří pilířů Publicis Groupe. Zbylé dva se specializují na nákup a plánování médií a digitální transformaci. Jako člen boardu bude Malina úzce spolupracovat se všemi částmi skupiny.