TOP 9 HR předpovědí společnosti Gartner pro rok 2023

Pozici obchodního ředitele ve Skladonu nově zastává Jan Baláš (43). Do fulfillmentové společnosti přichází s téměř dvaceti lety zkušeností z oblasti domácího i mezinárodního obchodu. Ve Skladonu bude mít na starost rozvoj obchodního oddělení a stabilizaci vnitřních procesů před tím, než firma začne realizovat svou zahraniční expanzi. Pro Skladon představuje Baláš důležitou podporu na cestě k transformaci ze startupové společnosti do evropské logisticko-technologické firmy. Vizí společnosti je vybudovat v následujících letech síť fulfillmentových center napříč Evropou a obsloužit tak evropské země v rámci služby next-day delivery, tedy doručení do druhého dne.