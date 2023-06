Top trendy pro oblast infrastruktury

„Změny, jimž dnes týmy infrastruktury a provozu čelí, mění pohled na způsob nákupu, nasazení a správy technologických řešení s cílem dosáhnout optimálních obchodních výsledků,“ říká viceprezident výzkumu Gartneru Jeffrey Hewitt.





Přibližme trendy, jež budou ovlivňovat infrastrukturu a provoz (I&O) v roce 2023.

Secure Access Service Edge (SASE)

SASE je typicky produkt jednoho dodavatele, který se prodává jako integrující služba usnadňující digitální transformaci. Propojuje a zabezpečuje uživatele, zařízení a lokality při jejich práci a přístupu k aplikacím odkudkoli. Gartner předpokládá, že celosvětové výdaje koncových uživatelů na SASE dosáhnou v roce 2023 výše 9,2 miliardy dolarů, což představuje 39% nárůst oproti roku 2022.

„Hybridní práce a přechod ke cloud computingu urychlily zavádění SASE,“ vysvětluje Hewitt. „SASE umožňuje bezpečné připojení k aplikacím a zvyšuje efektivitu správy. Zavádějící týmy by měly upřednostňovat řešení od jednoho dodavatele a integrovaný přístup.“

Udržitelné technologie

Udržitelné technologie znamenají pojmout IT v kontextu fungování a udržitelnosti byznysu (podniku) i zákazníků. Znamená to, že nejde jen o (pozn. red.: více či méně nařizované) ESG (environmentální, správní a společenské) aspekty, ale také o aspekt ekonomický. Průzkumy Gartneru ukazují, že 87 % členů nejvyššího vedení podniků plánuje během dvou let navýšit investice do udržitelnosti, a tak I&O musí tento trend podpořit.

„Pro I&O jde o příležitost stát se klíčovou součástí úsilí o udržitelnost podniku,“ konstatuje Hewitt. „Od zlepšení udržitelnosti datových center a cloudu až po přijetí oběhového hospodářství IT zařízení může I&O podporovat udržitelné technologie zlepšením provozní efektivity a výkonnosti infrastrukturních aktiv.“

Platformní inženýrství

Platformní inženýrství představuje spojení různých součástí infrastrukturních technologií a nástrojů pro jejich správu, jako jsou nástroje pro správu aplikačních zdrojů (Application Resource Management, ARM), monitorování výkonu aplikací (Application Performance Management, APM), monitorování digitální zkušenosti (Digital Experience Monitoring, DEM) a nástroje pro řízení digitální platformy (Digital Platform Conductor, DPC). Platformní inženýrství v I&O pojetí umožňuje uživatelsky řízenou, samoobslužnou infrastrukturu a její nasazování způsobem, který rozšiřuje princip průběžné integrace a delivery, čímž se zvýší agilita, rychlost, efektivita, bezpečnost a soulad s předpisy prostřednictvím I&O.

I&O může začít se zaváděním platformního inženýrství tím, že zjistí, jaké dovednosti a kompetence v I&O organizaci chybějí, a vytvoří plán pro zaplnění mezer.

Hodnotová inovace v bezdrátové oblasti

V I&O oblasti je třeba se zaměřit hned na několik bezdrátových technologií, jež mohou představovat obchodní příležitosti nad rámec běžné konektivity. Jde například o překryvy různých klasických technologií včetně Wi-Fi, 5G, Bluetooth a HF (vysokofrekvenční), které konektivitu usnadňují a nabízejí inovační potenciál.

Oborové cloudové platformy

Veřejný cloud nemusí nabízet jen jeden střih a velikost pro všechny. Alternativou ke snaze vytvořit řešení nákupem a propojováním různých cloudových služeb jsou či budou oborové cloudy. Nabídnou preintegrovaná řešení, která sice nejsou šitá na míru, ale vyhoví konkrétním potřebám určitého vertikálního trhu (odvětví).

Oborové cloudové platformy představují kombinaci tradičních cloudových služeb s funkcemi upravenými na míru konkrétnímu odvětví či oboru. Organizace hledající rychlejší cestu k návratnosti a tvorbě přidané hodnoty mohou navíc využít principy komponovatelnosti (composability) a poskládat potřebné digitální produkty a služby čerpající z inovací napříč obory. Gartner očekává, že do roku 2027 začne oborové cloudové platformy používat přes 50 % podniků.

Sílící boj o talenty

Odborníků s vysoce žádanými znalostmi, dovednostmi či schopnostmi (cloud, automatizace či pokročilá analytika) je ale omezený počet.

„Boj o specialisty s těmito novými dovednostmi je dobrou zprávou pro lídry v I&O oblasti, protože jim vytváří nové kariérní příležitosti, zároveň ale vede k tomu, že obsazování I&O týmu a retence jeho členů jsou náročnější,“ vysvětluje Hewitt.