Trendy ESG investic a jak se jim dařilo v posledních letech

Roman Valný vstupuje do vedení českého Innomotics s 30letými zkušenostmi z oboru nízkonapěťových motorů, a to nejen na manažerských pozicích. Do tehdejší společnosti Siemens nastoupil již v roce 1995 jako výrobní dělník na elektro zkušebnu a navijárnu výrobního závodu ve Frenštátě pod Radhoštěm. Poté působil v oblasti zákaznického servisu a kvality, podílel se na přípravě celosvětových servisních konceptů pro velké zákazníky a sjednocoval servisní procesy ve výrobních závodech. V roce 2006 převzal vedení oddělení zákaznického servisu pro závody Siemens v České republice, Německu, Číně a Mexiku. Od roku 2013 řídil technologický vývoj frenštátského závodu, později převzal řízení výroby v závodě Siemens v Mohelnici. Od roku 2016 je ředitelem výrobního závodu Siemens, později Innomotics, ve Frenštátě pod Radhoštěm. Pozici generálního ředitele Innomotics Česká republika zastává od května a tuto pozici bude vykonávat spolu s vedením frenštátského závodu.