Trendy formování logistiky v rove 2023: umělá inteligence, automatizace i udržitelnost

„Zasáhnou-li do toho rostoucí ceny energií a paliv či zvyšující se požadavky zákazníků, budou trendy v roce 2023 zcela jasné – zvýšení automatizace, úspory, zefektivnění dodávek, ale i hledání cest, jak mohou firmy optimalizovat logistiku díky externím službám,“ komentuje Miroslav Michalko, ředitel společnosti Zaslat.cz.





Jaké další trendy ovlivní logistiku v roce 2023?

V uplynulých letech dochází v oblasti logistiky k neuvěřitelně rychlému vývoji a ani rok 2022 nebyl výjimkou. „Zásadní tlak pro transformaci vytvořila covidová pandemie, která dopravce otestovala v jejich efektivitě. Přinesla také příležitosti pro modernizaci logistiky. Další nátlak s sebou nesl i rok 2022 s válečným konfliktem na Ukrajině, rostoucí inflací a energetickou krizí,“ říká Michalko.

Navíc, jak vyplývá ze zákaznických průzkumů Zaslat, požadavky ze strany zákazníků na rychlost dodávání, transparentnost a ekologii jsou čím dál tím vyšší. Z průzkumů za rok 2022 vyplývá, že jako nejsilnější faktor stále vnímají nejen zákazníci Zaslat zejména cenu dopravy. Ve srovnání s předchozími lety ale roste význam kvality služby. Konkrétně přesnost doručení, poskytnutý servis a rychlost objednávkového procesu. Zatímco před pěti lety tento faktor vnímala jako jeden z top pěti důležitých necelá pětina zákazníků, nyní to hraje nejvýznamnější roli u více než 60 % dotázaných. Důležitost ekologie v očích zákazníků dokonce vzrostla několikanásobně, zatímco před pěti lety se dostala do top pěti hodnot pouze u 5 % dotázaných, nyní obsadila celkově čtvrtou pozici. Proměny v uživatelských hodnotách vytváří další tlak na dopravce, kteří se musejí požadavkům přizpůsobovat velkou rychlostí. Z průzkumu také vyplývá, že zákazníci nejsou natolik loajální jednomu dopravci, jako tomu bylo dříve, ale hledají přepravce, kteří uspokojí většinu jejich potřeb.

Automatizace sníží provozní náklady, ale zvýší výkonnost

Pandemie koronaviru značně urychlila digitalizaci a automatizaci ve všech oblastech logistiky. Předchozí roky tak byly především o zkvalitňování skladových procesů. Odborníci se shodují, že v roce 2023 tomu nebude jinak. „Rozhodně se vyplatí investovat do softwarového vybavení, které nejen umožní výrazně zefektivnit provoz, ale zároveň snížit jeho náklady, což je při současné situaci klíčové. Jedině tak jsou udržitelné současné ceny přepravy,“ popisuje Michalko. „Mnoho samoučících systému navíc dokáže převzít řadu úkolů v logistice. Například plánování nejlepších tras, což z dlouhodobého hlediska přinese snížení nákladů, zrychlení dopravy i snížení uhlíkové stopy.“

Na popularitě nabývá také robotizace. „Firmy začínají spatřovat v implementaci robotů svou budoucnost. Ti dokáží vyřešit problém s nedostatkem lidských zdrojů, navíc pracují rychleji a nepřetržitě. I přesto ale nástup dronů a robotických skladníků namísto lidské pracovní síly v nejbližších letech neočekáváme. V čem se v logistice jeví jako možné jejich využití je obstarání takzvané první a poslední míle. Tedy vyzvednutí a doručení zásilek v rámci prvních a posledních kilometrů a odlehčení kurýrům zejména v hektickém období roku, jako je třeba předvánoční období,“ popisuje Michalko.

Umělá inteligence a rozšířená realita

Využití umělé intelgence je jedním z nástrojů, jak pomoci zákazníkovi personalizovat jeho nákupní zážitek. „Právě s těmito prvky začínáme pracovat i my v Zaslat. Věříme, že můžeme být tak trochu pionýry na poli balíkové logistiky,“ zmiňuje Michalko. Silným trendem bude využití umělé inteligence i v oblasti zákaznické péče. „S nástupem nových jazykových modelů nejsme daleko od doby, kdy budou zákazníci preferovat raději konverzaci s umělou inteligencí, protože bude rychlejší a kompetentnější. A to nejenom u jednoduchých dotazů na cenu a parametry dopravy, ale i u složitých témat, jako je celní řízení do konkrétní země.”

Začínajícím trendem českého e-commerce trhu je rozšířená realita, která pomáhá odstranit jednu z jejích výrazných slabin – nemožnost vidět produkt v reálu. „Rozšířenou realitu začíná implementovat do svých prodejních aktivit již mnoho firem. Její hlavní výhodou je, že umožňuje kupujícímu vyzkoušet zboží bez toho, aniž by ho musel mít v ruce. Na trhu totiž jsou a budou produkty, které raději nakupujeme offline, abychom si je mohli vyzkoušet a prohlédnout. Rozšířená realita je tak budoucností e-commerce. Firmám umožní prodávat zcela online, bez nutnosti otevřené kamenné prodejny,“ předpovídá Michalko.

Zákaznický servis na prvním místě

Kvalita zákaznického servisu je velmi klíčová a zákazníci si zvykají na stále vyšší standard, ať už jde o rychlost dodání zásilky, možnost jejího sledování i výběr výdejního místa, jak vyplývá i z průzkumu Zaslat. Z toho důvodu poroste tlak na dopravce i e-shopy, aby pomocí digitalizace poskytovali zákazníkům ten nejlepší servis. „Nestačí zákazníkovi poslat pouze pár e-mailů o stavu jeho zásilky. Zákazníci chtějí přesně vědět, co se s jejich zásilkou děje, kde se nachází a kdy ji mohou očekávat. Nejlépe i s přesností na hodinu. Důležitý pro ně je i široký výběr výdejních míst. To vše jim kvalitní logistický partner, jako je Zaslat, umožní,“ vysvětluje Michalko. Právě tato přidaná hodnota podle něj v nadcházejícím roce ovlivní hlavně B2B segment na měnícím se trhu logistiky. Mimo jiné kvalitní logistický partner dokáže značně pomoci také s prodejem na zahraničních trzích. Expanze na další trhy je totiž dlouhodobým trendem e-commerce, který bude i nadále růst, avšak není zcela jednoduchý. „V Zaslat.cz přepravujeme balíčky do 187 zemí světa po téměř všech kontinentech. To umožňuje našim zákazníkům doručovat své zboží na evropské i světové trhy, a to bez starostí,“ komentuje Michalko. Výhodou externího partnera na logistiku je pro firmy také nízká nákladnost. Obzvláště v dnešní době vysokých nákladů i nedostatku lidských zdrojů.

Ekologie – silně rezonující trend

Snaha firem přizpůsobit logistiku čím dál striktnějším nárokům na udržitelný provoz je v posledních letech velmi rezonujícím trendem. Mnoho přepravních společností rozšířilo své vozové parky o ekologicky šetrné vozy a doručují svým zákazníkům pomocí elektromobilů či elektrokol, čímž výrazně šetří životní prostředí a snižují uhlíkovou stopu. K tomu napomáhá i optimalizace doručovacích tras. „Udržitelnost začíná být čím dál důležitější také pro zákazníky, což si většina logistických firem uvědomuje. Spotřebitelé jsou ochotni připlatit si nejen za udržitelné výrobky, ale také za ekologičtější balení i přepravu. Řada společností tak zavádí speciální obalové materiály, které jsou šetrnější k životnímu prostředí i možnost ekologičtější přepravy. V Zaslat.cz očekáváme, že tento trend bude nadále zrychlovat,“ uzavírá Michalko. Zaslat.cz například plánuje v letošním roce testovat pilotní program znovupoužitelných přepravních boxů, které by pak nabídlo pravidelným zákazníkům.