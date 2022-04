Trendy v oblasti fintech podle IC Group: Chytré výplaty, blockchain i umělá inteligence

Embedded finance

Pojem Embedded Finance, nebo také Banking as a Service, se používá pro bankovní a platební služby integrované do jiných prostředí a ekosystémů. Toto řešení lidem otevírá další možnosti využití finančních služeb nebo nákupů. Příkladem může být služba „Pay Later,“ kde si klienti na e-shopech mohou vybrat možnost platby „později“ prostřednictvím úvěru od třetí strany. A finanční instituce tímto způsobem mohou oslovit nové cílové skupiny, a to bez dalších investic.





V posledním roce tento finanční trend zažívá rozmach a dobrou pozici i pro další růst, protože řada bank se stále více snaží poskytovat zmíněné služby nebankovním a nefinančním institucím. Pro tyto je to velkou výhodou a dalším krokem ve vylepšení zákaznické zkušenosti, která pak jednoduše obsahuje i finanční služby jako součást širší nabídky. Mladé startupy i zavedené bankovní domy tak mohou zákazníkům poskytovat stále širší spektrum služeb, bez nutnosti nákladných investic spojených s vývojem nového produktu či získáním licence.

Fintech výplatní pásky (Payroll Fintech)

Oblast fintech se tradičně zaměřovala spíše na platby od spotřebitele obchodníkovi, ale i to se mění. Aktuálně se do hlavního proudu chystají další elegantní řešení pro finanční operace, která mohou zaujmout zákazníka. Například zmiňme možnosti výplat, jako třeba zálohy na plat, e-money výplaty, krypto výplaty či předčasné výplaty. Tyto novinky představují významné příležitosti a lze od nich očekávat, že budou v nejbližší době hrát důležitou roli na poli finančních inovací a zvyklostí.

Návrat bankovních inovací

Podle studie Accenture „Top 10 Banking Trends for 2022“ bylo období deseti let po velké finanční krizi obdobím útlumu, během něhož mnoho bank ustoupilo od zavádění nových produktů a soustředilo se spíše na to, aby ty dosavadní fungovaly správně. Do toho však vtrhly start-upy a digitální firmy a našly si slibné oblasti růstu, které byly tradičními finančními institucemi doposud opomíjeny.

Nová situace, kterou přineslo kovidové období, však přiměla banky ke kreativní obraně. Například dvě velké globální bankovní instituce začlenily svá API rozhraní pro pokladní služby do platební platformy Stripe, která je součástí elektronického obchodování Shopify. Jejich klienti pak mohu platit na této platformě zcela bez problémů a pohodlně.

Blockachain jako služba (Blockchain as a service BaaS)

Blockchain je v posledních letech stále skloňovanějším slovem i v běžném finančním světě. Není divu, že s sebou progresivní společnosti přinášejí nový trend. Blockchain as a service BaaS je cloudové řešení, které umožňuje zákazníkům spolupracovat s blockchainem na vytváření jejich digitálních produktů. Tímto digitálním zbožím mohou být chytré smlouvy, decentralizované aplikace (Dapps) nebo dokonce další služby, které nevyžadují fungování celé blockchainové infrastruktury.

Prostřednictvím speciálně vytvořených cloudových platforem však je možné vytvářet architektury, které budou zcela nezávislé a decentralizované. Inovace se tak rychle zavádějí do našeho každodenního života a aktivně se rozvíjejí.

Blockchain pak podle analýzy PWC může v nejbližších letech výrazně pomoci ekonomickému růstu. Hlavní oblasti použití, které by tento růst měly táhnout, jsou sledování a kontrola finančních operací, poskytování finančních služeb nebo vytváření smluv.

Infuze umělé inteligence a strojového učení

Od tradičních institucí nasazujících „robo poradce a komunikátory“ až po pokročilé algoritmy hodnotící riziko žadatele o úvěr budou společnosti v oblasti fintech nadále rozšiřovat a vylepšovat používání AI a strojového učení. Umělá inteligence bude stále více a lépe předvídat chování spotřebitelů. A umožňovat tak firmám lépe zacílit produkty i služby, stejně tak využít efektivnější prodejní kanály či marketingové nástroje.

Jak roste popularita mobilních telefonů, které se staly hlavním prostředkem komunikace, plánování, čtení, životního stylu a finančního plánování, banky pro ně nyní požadují komplexnější software AI vylepšující zákaznický servis a bankovní procesy.