Třetí čtvrtletí letošního roku ryze českých investic

Co se týče tříd aktiv, objem byl poměrně rovnoměrně rozdělen mezi maloobchodní nemovitosti (31 %), průmyslové nemovitosti (30 %) a rezidenční nemovitosti (27 %), menší část (12 %) směřovala do segmentu malých kancelářských budov. Asi nejvýznamnějších transakcí třetího čtvrtletí pak byl vstup fondu REICO do rezidenčního sektoru BTR (build-to-rent), kdy prostřednictvím forwardového nákupu získal budovu G1 v projektu Nový Opatov.

„Z hlediska původu kapitálu jsou výsledky třetího čtvrtletí jednoznačné, 100 % kupujících bylo z České republiky. Pokračuje tak trend z předchozích čtvrtletí, kdy mezinárodní kapitál spíše vyčkává a investiční aktivita je řízena především domácími hráči,“ informuje Josef Stanko, ředitel oddělení průzkumu trhu ve společnosti Colliers.

Maloobchod roste, kanceláře čekají na nové příležitosti

Celkový objem investic za první tři čtvrtletí roku 2024 přesáhl hranici jedné miliardy eur a činil 1,03 miliardy eur v rámci 34 transakcí. Přibližně polovina nemovitostí, se kterými se v roce 2024 dosud uskutečnily transakce, se nachází mimo Prahu. „Svědčí to mimo jiné o tom, že příležitosti jsou k nalezení napříč celou Českou republikou a že se tuzemští investoři čím dál více seznamují s lokalitami mimo hlavní město a jsou s nimi komfortnější,“ komentuje Stanko.

Zatímco investice do rezidenčních BTR projektů přitahují stabilní příliv kapitálu a maloobchodní sektor zažívá v poslední době určitý vzestup, trh s kancelářskými nemovitostmi se stále snaží vzbudit zájem investorů, a to již od konce pandemie Covidu. Po třech čtvrtletích roku 2024, které jsou již za námi, bylo letos do kanceláří investováno pouze 235 milionů eur, což je zhruba polovina průměru za stejné období posledních tří let. Výhled kancelářského sektoru by se však mohl do konce roku zlepšit, jelikož v současné době probíhají intenzivní jednání o několika kancelářských nemovitostech.

Prime yield stabilní, transakce probíhají hlavně v oblastech „Core+“ a „Value-Add“

„Co se týče referenčních prime výnosů na české investiční scéně, domníváme se, že nedávné transakce nedávají důvod k dalšímu snižování výnosových měr. Nadále jsme zachovali stejný pohled na výnosy prime nemovitostí, jaký jsme uváděli v prvním a druhém čtvrtletí,“ uvádí Josef Stanko s tím, že výnosy nejlepších kancelářských nemovitostí jsou tedy 5,50 %, výnosy u prime průmyslových nemovitostí pak 5,25 %. V případě prime maloobchodních nemovitostí závisí na specifikách dílčího trhu. U high street nemovitostí jsou výnosy na úrovni 4,50 %, u nákupních center na úrovni 6,00 % a u nejlepších retailových parků na úrovni 6,25 %.

I když ceny na většině západoevropských a středoevropských trhů již podle všeho dosáhly svého dna, na českém trhu tomu tak zatím není. Rozdíl mezi nabídkou a prodejní cenou se nicméně zmenšuje, což by mělo napomoci transakční aktivitě v posledním čtvrtletí roku 2024. Dalším důležitým faktorem jsou budoucí náklady na dluhové financování. Nedávné snížení ECB na 3,25 % by mohlo některé transakce posunout do vyčkávacího režimu, protože kupující mohou spekulovat nad případným zlepšením podmínek svého úvěru.

Lepší časy se blíží

Ekonomické a geopolitické problémy v jisté míře přetrvávají a na nemovitosti a důvěru investorů má vliv mnoho událostí, v neposlední řadě i nedávné prezidentské volby v USA. „Český trh ovšem těží ze silné základny domácích investorů a trh se nadále pohybuje, zejména v případě transakcí s nižší nominální hodnotou. Předpokládáme, že celkový roční objem investic se bude pohybovat kolem 1,5 miliardy eur,“ uzavírá Josef Stanko.