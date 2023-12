Tři tipy, jak zlepšit data management ve výrobní firmě

Česká pobočka TD Synnex vytvořila novou divizi Technical Services, kterou povede dlouholetý šéf divize HPE, Jan Rosenbaum. Na jeho dosavadní post Business Unit Managera HPE nastupuje Petr Douda. Jan Rosenbaum spojil svůj dosavadní život se značkou HPE a od roku 2010 pracoval jako Business Unit Manager divize HPE ve společnosti TD Synnex (dříve Tech Data). Po mnoha letech, kdy se pohyboval v oblasti prodeje produktů a řešení HPE, se zaměří na rozvoj technických služeb TD Synnex. Do čela divize HPE přichází Petr Douda, který má v IT 24 let zkušeností. Specialista v oblastech networking a storage & servers do nynějška zastával pozici HPE teamleadera pro networking.