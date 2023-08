Umělá inteligence zvýší kvalitu a efektivitu právních služeb, je ovšem potřeba dbát na ochranu dat

Posilu do nejužšího manažerského týmu oznámila česká společnost IceWarp, tvůrce kancelářské online platformy IceWarp Epos. Na pozici Chief Sales Officer (CSO) od července 2023 jmenovala Jana Urbíka, dlouholetého obchodního manažera konkurenční platformy od Microsoftu. Cílem nového top manažera bude udržet prorůstovou strategii pro zahraniční trhy, zejména pak jihovýchodní Asii, Latinskou Ameriku, jižní Afriku a Spojené státy. Jan Urbík se pohybuje v IT byznysu již dvě dekády, od roku 2007 působil na různých pozicích ve společnosti Microsoft – nejprve jako Marketingový manažer, Accout Manager, Windows Category Lead, Account Executive pro italský trh a posledních šest let coby CEE Partner Sales Executive. Zodpovědný byl za veškeré obchody mezi Microsoftem a společností Lenovo ve střední a východní Evropě od České republiky po Kazachstán.