Umělá inteligence zvýší kvalitu a efektivitu právních služeb, je ovšem potřeba dbát na ochranu dat

Pražská produkční a postprodukční agentura NICE! spojila síly s Emilem Nitkulincem, který do agentury přichází jako nový kreativní ředitel. Podílet se bude zejména na CGI výrobě, ale i na projektech zaměřených na klasické, tzv. live action natáčení. Působit bude i v produkci zaměřené na neziskový sektor a ve studiu Družina, které NICE! od letošního roku většinově vlastní. Emil do NICE! přechází z agentury DDB, kde jako Head of Art odpovídal za vizuální kvalitu veškerých projektů, v poslední době se pak staral zejména o vizuály v integrovaných kampaních pro McDonalds. Předtím působil také v agenturách Ogilvy nebo Bistro Digital (Dentsu), spolupracoval se zavedenými značkami i startupy a dohlížel na úspěšné integrované kampaně na více platformách, včetně nově vznikajících kanálů, televize, tisku, digitálu a sociálních médií.