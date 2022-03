Úspory na nepravých místech znehodnotí mnohdy statisícové investice

Firmy fungující u nás, ať už ty ryze české nebo mezinárodní, jsou v mnoha ohledech na světové úrovni. Konkurenceschopnost záleží na konkrétním případu a oboru, mnoho z nich má ale jedno společné. Dokážou šetřit na nepravém místě a znehodnotit často statisícové investice do IT vybavení mnohdy jedním jediným detailem. Pokud totiž třeba pořídí kamerku za pár stovek, pak vybavení videokonferenční a zasedací místnosti degradují na absolutní základ, který jim v konečném důsledku škodí.

„Celé to plyne ze snahy ušetřit a zčásti z neznalosti. Každopádně je to chyba a nedůslednost, která znehodnocuje výsledný efekt. Je to jako když přijdete věcně perfektně připraven s vynikající nabídkou na obchodní schůzku, ale seká se vám počítač, ze kterého prezentujete a nefungují vám videa. Přitom takové případy nacházíme opakovaně napříč segmenty,“ říká Michal Černý ze společnosti Audiopro. „Představte si, že firma investuje vyšší stovky tisíc do vybavení zasedaček technologiemi a potom, když dojde na videokonferenční spojení s klientem, obraz je na mizerné úrovni, rozmazaný, spojení se seká a nefunguje. Firma pak kvůli tomu může o klienta snadno i přijít. Podobný průšvih to může být i při online schůzce s potenciálním klientem. Platí totiž, že první dojem je pro budoucí spolupráci klíčový, a pokud je tento první kontakt ovlivněn třeba špatnou kamerou, nikoho nebude zajímat, že zbytek vybavení má firma na špičkové úrovni. To manko už nikdy nedožene.“

Firma, která vybaví zasedací místnost profesionálním softwarem a hardwarem, pracují v ní profesionálové, kteří mají nejmodernější hardwarové a softwarové vybavení, výkonné a drahé telefony, tablety a laptopy, zkazí celek použitím základní kamery přenášející ve finále nekvalitní obraz. To pak celou schůzku a práci všech degraduje. I když je prezentující vynikající, obsah prezentace skvělý, firma svého cíle nedosáhne, pokud nemá kvalitní i obrazovou komunikaci, již levné kamery jednoduše zabíjejí.

Kamerové vybavení odlišuje experty od garážových řešení také v oblasti vzdělávání a poskytování online školení. „Nemůžete očekávat, že když někdo uspořádá online IT kurz z obýváku, na notebookové kameře a mikrofonu, že na něm budou účastníci nadšeně trávit osm hodin denně a odnesou si plnohodnotné množství vědomostí. Aby výuka měla smysl, pak obsah i k výuce použité technologie musí být stoprocentní. Klíčem k efektivnímu školení je zachování maximální interakce a k tomu je třeba, aby byl lektor kvalitně vidět i slyšet,“ říká Jan Dvořák, ředitel Počítačové školy Gopas.

Progresivní společnosti si uvědomují sílu celku a vycházejí ze zlatého pravidla, že tento celek je tak kvalitní, jak kvalitní je jeho nejslabší článek. Pokud by tento celek za statisíce měl být degradován ušetřením pár tisíc, je to škoda. Slušně řečeno.

Trh dnes nabízí, když se vrátíme k námi zmíněnému tématu, i vysoce kvalitní webkamery například i se zapojením umělé inteligence. V době hybridní práce se hodí mít takové zařízení po ruce. Existují totiž i vysoce mobilní kamery s takovýmito funkcemi a vysokou kvalitu obrazu lze tedy s nimi využít jak v konferenční místnosti, tak i doma nebo v terénu.

A tak je to i s dalšími zařízeními, která mohou degradovat mnohdy pracně budovanou spolupráci s klienty a snížit hodnotu vaší společnosti v očích zákazníka.

Radíme tedy, uvažujte, zda vám mnohdy malá úspora nemůže zkazit celkový dojem a jako CFO si uvědomte jednu důležitou věc:„Nejsme tak bohatí, abychom mohli kupovat levné věci.“

Takový přístup se vám totiž může lehce vymstít.