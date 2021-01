Úvěrové moratorium skončilo, banky zůstávají vstřícné

Šlo o produkty sjednané před 26. březnem 2020 a splácení bylo možné odložit buď do 31. července, nebo do 31. října letošního roku. Pro klienty bylo odložení splátek dobrovolné a nebyly s ním spojené žádné poplatky.

Ministryně financí Alena Schillerová zmiňovala, že situace zůstává pro řadu firem i domácností složitá i dnes, a proto pečlivě zvažovala, zda úvěrové moratorium neprodloužit.

Zástupci bank a nebankovních poskytovatelů ji však ujistili, že budou klientům vycházet vstříc a zvolí pro ně řešení na míru, které bude v jejich situaci nejvhodnější. „Pokud by se situace na trhu změnila, budeme připravení podniknout takové kroky, abychom ochránili občany před dluhovou pastí,“ uvedla Alena Schillerová.

O další odklad nebyl zájem

Například Česká spořitelna odložila splátky u osmi tisíc firemních úvěrů a u většiny klientů neidentifikovala na základě interních analýz riziko, že by měli mít problémy se splacením po skončení moratoria.

V mBank odklad splátek využilo cca 9 % jejích retailových klientů s půjčkou ať osobní, či hypoteční, přičemž šlo o produkty pro podnikatele, ale i pro fyzické osoby.

V ČSOB možnost odkladu splátek využilo bezmála 2,5 tisíce podnikatelů a ani po ukončení moratoria neregistrují větší množství požadavků na další odklady splátek. „Ojedinělé případy podniků, které se dostávají do problému s opětovným zahájením splácení svých úvěrů, vždy řešíme individuálně podle situace dané firmy,“ dodává Petr Manda, ředitel firemního bankovnictví ČSOB.

Jaroslav Šimsa, manažer segmentu firemní bankovnictví ČSOB, upřesňuje, že statistika první dekády listopadu byla v souladu s jejich očekáváním a z řad firem a podnikatelů o odklad splátek či jinou úlevu požádaly po ukončení moratoria řádově jen desítky subjektů.

V Raiffeisenbank předpokládali, že je o další odklad požádá kolem deseti procent klientů, kteří využili moratoria. Ukázalo se tedy, že firmy na tom nebyly tak zle a měly vytvořené rezervy. Mezi nejvíce postižené segmenty patřili pohostinství a zábava, automobilový průmysl, prodejci automobilů a doprava.

V Komerční bance jako nejkřehčí segment ekonomiky vnímají retail small business, a to zejména vzhledem k omezené kapacitě menších podnikatelů absorbovat negativní dopady propadu ekonomiky.

Co když problémy trvají?

I když moratorium dané zákonem skončilo, banky jsou stále připravené svým klientům pomoci. „V případě, že jsou klienti zasažení pandemií a nedisponují dostatečnými prostředky pro řádné splácení svých závazků, je možné se na banku obrátit a jednat o odložení splátek,“ upřesňuje Jaroslav Šimsa. Například Komerční banka nabízí možnost snížení splátky úvěru nebo odklad splácení dlouhodobě, tedy nejen v této situaci.

Ve všech případech je důležité banku informovat včas, a to ideálně tehdy, když klient tuší, že by mohly nastat nějaké problémy. Jen při takovém postupu je pak dostatek času na jeho řešení. V bance CREDITAS jsou připravení s klienty mluvit a hledat pro jejich situaci správné řešení. „Už vzhledem k tomu, jak individuálně je různé podnikatelské a projektové financování nastavené, je to lepší postup než se snažit nastavovat jednotné řešení pro všechny,“ popisuje ředitelka komunikace a marketingu Lucie Brunclíková.

Podle Petra Mandy je vhodné, aby o budoucnosti své firmy lidé uvažovali ve více scénářích, podle různé míry zasažení ekonomiky i jejich vlastního podnikání. V ČSOB tak podniky nabádají k důslednému řízení cash flow a vytvoření finančního polštáře na krytí výkyvů v jejich ekonomice.