Už jste si založili novou doménu?

Už od června si i české firmy nebo sdružení mohou zaregistrovat zcela nové internetové adresy nejvyššího řádu. „Otevření nových registrací znamená velké příležitosti pro inovativní marketing. Firmy se k novým adresám mohou postavit buď úplně pasivně, nebo defensivně registrovat svá jména. Bez pochyb tím nejlepším řešením ale bude zamyslet se nad tím, jak tuto příležitost využít pro posílení vlastní konkurenceschopnosti díky chytrému marketingu,“ vysvětluje Martin Tlapa, náměstek ministra průmyslu pro EU a mezinárodní konkurenceschopnost.

„Chceme firmám pomoci získat z této změny co nejvíce, ale zároveň je chceme připravit jak na příležitosti, tak na případné problémy, které to může přinést,“ vysvětluje Jan Duben, ředitel sekce harmonizace a komunikačních služeb. „Naposledy se počet těchto domén rozšířil před deseti lety a zatím není jasné, kdy by se mohl otevřít znovu.“

O přesných pravidlech rozhoduje globální organizace Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), která má výhradní odpovědnost za přidělování IP adres a doménových jmen. „Nejhlasitějšími propagátory pro otevření nových internetových domén byla hlavně města jako Paříž nebo Berlín, která chtěla vlastní domény se svým jménem. Zájem o vlastní doménu nejvyššího řádu už ale projevily desítky soukromých firem i veřejných organizací,“ upozorňuje Ondřej Filip ze sdružení CZ.NIC, které se stará o národní doménu České republiky „.cz“.

„V posledních letech začínají v doménách nejvyššího řádu docházet volná zapamatovatelná jména. Kromě toho podnikání komplikují doménoví spekulanti, takže velké firmy mohou mít zaregistrované i tisíce adres jen proto, aby ochránily své produkty. To všechno zpomaluje inovace,“ vysvětluje Zbyněk Loebl ze společnosti Rowan Legal a také jeden z předních světových odborníků na internetové právo. „Fungování internetu se ale v posledních jen několika letech výrazně mění. Stále se řeší multijazyčnost, přiblížení novým světovým trhům a podobně. To vše představuje velké příležitosti. Konkrétně v oblasti registrace nových domén to může znamenat registraci nejméně desítek ale spíše až stovek nových jmen a obrovské marketingové inovace.“

Foto: © Victoria – Fotolia.com

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu