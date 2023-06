V investičním světě může AI pomoci, člověka ale nenahradí

„ChatGPT má potenciál signifikantně zefektivnit práci, může být užitečný například při vyhledávání nebo agregaci informací ohledně konkrétního cenného papíru. Rozhodně bych neřekl, že tato technologie může nahradit kvalitní a personalizovanou přípravu dlouhodobých investičních strategií, nicméně určitě může ohrozit sektor investičních poradců,“ říká Jan Hlavsa, zakladatel české investiční platformy Fondee, která pomáhá zhodnocovat úspory lidem i v Polsku a na Slovensku.





AI není v investičním světě žádná novinka. Algoritmy, které dokážou zpracovat velké množství volně dostupných dat a na jejich základě obchodovat a zároveň se učit z historie, se už desítky let používají. Některé specializované zahraniční hedge fondy se dokonce přímo na to zaměřují. „Některým to funguje lépe, jiným hůře. Rozhoduje kvalita nastavení algoritmu a kvalita dat, která algoritmus zpracovává,“ komentuje Hlavsa.

Využít stroje typu ChatGPT k automatizaci obchodování na burze je ale spíše utopie. „ChatGPT a jemu podobné nástroje jsou primárně jazykoví roboti, nikoli obchodní systémy. Umějí dobře vyhledávat a agregovat již existující texty. V tom je ale velký rozdíl – pro automatické obchodování na burze a vyhledávání vhodných příležitostí je potřeba analytických, především matematických nástrojů, nikoli lingvistických,“ dodává možnost využití stávajících jazykových AI v investicích Hlavsa.

AI je nástroj, nikoli mozek

ChatGPT by podle něj mohl fungovat podobně jako dosud užívané algoritmy. „Stejně jako u analýzy cenných papírů i u analýzy trhu se stane dobrou pomůckou, když dokáže efektivně agregovat informace a data. Nakonec to ale vždycky bude jenom pomůcka; konkrétní závěr si analytik musí udělat sám,“ říká zakladatel Fondee, který AI přirovnává k nástroji pro zefektivnění práce – tak jako jím ve své době byl e-mail, internet, MS Office nebo třeba Bloomberg terminal.

Výzvou podle něj bude, nakolik AI dokáže nahradit bankéře a poradce. „Už dlouho víme, že aktivní správa peněz nemusí být lepší než pasivní investice, které podle statistik přinášejí dlouhodobě lepší zhodnocení. Sektor finančních poradců se tak má čeho obávat i bez umělé inteligence, která může podstatnou část jeho práce zastoupit,“ míní Hlavsa a upozorňuje, že než spoléhat na AI nebo kohokoli jiného, kdo by peníze spravoval, je lepší investovat tam, kde není potřeba být aktivním traderem.