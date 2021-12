V IT oboru neexistuje nezaměstnanost, jen 12 % IT odborníků hledá nové místo

IT odborníci z Čech patří mezi nejlépe placené v oboru v regionu střední a východní Evropy. Třetina z nich vydělává víc než 67 000 měsíčně, pouhých 10 % pracovníků dostává míň než 22 000 měsíčně. Vysoké finanční ohodnocení je jeden z důvodů, proč IT odborníci nehledají práci. Jen 12 % se aktivně poohlíží po jiném zaměstnání, nejčastěji z důvodu příliš nízkého výdělku, touze po nových profesních zkušenostech a praxi, kvůli osobnímu rozvoji nebo vylepšení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.

„V IT neexistuje nezaměstnanost, a pokud IT profesionálové nedostanou konkrétní nabídku během 48 hodin, je vysoká pravděpodobnost, že si najdou volnou pozici u jiného, rozhodnějšího zaměstnavatele. Tento výrazný převis nabídky pracovních pozic, můžeme ho nazývat nedostatek IT specialistů, má za následek jednak ztížené podmínky při hledání pracovníků, ale i vysoce nadprůměrné mzdy v IT odvětví,“ říká Tomek Bujok, zakladatel a CEO společnosti No Fluff Jobs.

IT trh je globální

Pokud IT specialisté vládnou angličtinou, můžou pracovat kdekoliv na světě, a to ze svého počítače ve své zemi. Výhodou regionu střední a východní Evropy je i kulturní podobnost zemí, pracovníci se tedy nemusejí učit zcela odlišným zvykům. Možnost pracovat na dálku může v některých regionech způsobit nedostatek pracovníků, kteří zvolí práci pro zahraničního zaměstnavatele za vyšší mzdu. Například v Maďarsku je nízké procento IT profesionálů do 24 let, což během pár let může prohloubit nedostatek pracovníků v oboru v Česku, protože si je najmou k práci právě na maďarských projektech.

Tomek Bujok říká, že IT trh roste extrémně rychle, k čemuž přispěla i koronavirová pandemie, ale počet nových IT odborníků nestíhá pokrývat poptávku. Podle dat Evropské komise z roku 2019, chybí v EU 500 až 900 tisíc IT specialistů. Dodává, že podle dat Eurostatu vzrostl mezi lety 2011–2020 počet ICT specialistů v EU o 50,5 %, což je devětkrát víc, než kolik činil růst pracovníků v rámci celkové zaměstnanosti (5,5 %).

Nejrozšířenějším typem pracovní smlouvy mezi IT profesionály je klasická pracovní smlouva, kterou v České republice uzavře víc než 67 % pracovníků. Následují živnostníci, kterých je přes 22 % a na 10 % dotázaných uvedlo, že mají uzavřený jiný typ smlouvy.

