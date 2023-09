V IT ubývá nabízených pozic, firmy začínají vyžadovat docházku na pracoviště

Mzdy v Praze na 67 % IT pozic dosahují v horním rozpětí šesticiferných hodnot. V Brně je situace podobná, na mzdu 100 tisíc a více dosáhne 57 % IT pozic. Meziročně mzdy rostly o 8–10 %. Vyplývá to z komplexního průzkumu mezd personální agentury Grafton Recruitment.





Zatímco trend přehodnocování a slučování rolí je nejvíce patrný v oblasti projektového řízení IT, trend preference náboru do stavu oproti B2B smlouvám s OSVČ je vidět napříč všemi pozicemi. „Zájem o nábor do stavu přitom nemají jen samotné firmy, z důvodu vyšší jistoty zaměstnání začaly tuto variantu preferovat i samotní IT profesionálové, a to i přesto, že práce na kontrakt je pro ně mnohdy výhodnější a dává jim větší svobodu,“ vysvětluje Martin Malo, ředitel Grafton Recruitment a GiGroup.

I přes úbytek nabízených pozic v IT stále panuje hlad po pracovnících. Je to dáno velkým rozmachem oboru podnikových služeb, jejichž součástí jsou i IT služby a IT výzkum a vývoj, a dále pokračující digitalizací prakticky všech průmyslových odvětví. Největší nedostatek uchazečů je patrný v případě seniorních vývojářských pozic, zejména v programovacích jazycích Java, Kotlin, .NET, Angular a Objective-C. Výrazně vzrostla poptávka i po manažerech informační bezpečnosti, kteří si dnes dokážou vydělat až 200 000 korun. Velký zájem je rovněž o vývojáře v Pythonu, kteří si nyní v Praze přijdou až na 140 000 korun měsíčně. Ještě před dvěma roky byla přitom maximální mzda pro tuto pozici na úrovni 90 000 Kč.

Umělá inteligence zatím práci dává, na vzestupu je i cloud

Zvýšený zájem zaměstnavatelů je spojen i s nástupem technologií umělé inteligence a strojového učení. Umělá inteligence tak v této fázi více pracovních míst vytváří, než ubírá. Vedle vlastních programátorů jsou potřeba například také testeři a designéři těchto systémů. Tento sektor pak úzce souvisí i s datovou vědou, analýzou dat a vývojem aplikací business intelligence, oblastmi, kde roste hlad po lidech a spolu s ním i mzdy. Datový vědec či vývojář BI si tak v Praze může vydělat až 130 000 korun, i když je třeba dodat, že zrovna na těchto pozicích jsou mezi minimální a maximální částkou relativně velká rozmezí, spodní hranice činí 60 000 korun.

Významný trend v současném IT pak představuje i cloud, do průzkumu byly proto zahrnuty i pozice cloudového inženýra a cloudového architekta, v obou případech se zaměřením na nejrozšířenější cloudové technologie, tedy Amazon AWS a Microsoft Azure. I v kraji Vysočina, kde se mzdy v této oblasti pohybují na nejnižší úrovni, si cloudový inženýr/administrátor přijde na 55–75 tisíc korun, cloudový architekt pak na 65–80 tisíc.

Mzdy v IT narážejí na strop, nejvyšší mzda činí 250 000 korun

Mzdy v IT meziročně rostly v průměru o 8–10 %, nicméně aktuálně již pomalu narážejí na svůj strop. Do budoucna tak nelze očekávat, že si udrží takové tempo růstu jako jiná odvětví. „Firmy se ovšem bez IT specialistů neobejdou a pokud jim již nemohou nabídnout další růst mzdy, musejí se snažit zaujmout benefity,“ konstatuje Malo s tím, že z nedávné průzkumu benefitů vyplývá, že k nejpopulárnějším benefitům v IT patří bonusy a prémie, flexibilní pracovní doba, dovolená pět a více týdnů, každoroční revize mzdy a zdravotní volno. IT experti však oceňují i možnost se v technologiích dále vzdělávat a rozvíjet.

Absolutně nejvyšší mzdu má dle průzkumu ředitel IT v Praze, horní hranice na této pozici dosahuje až na 250 000 korun. Nejnižší mzdou v přehledu je naopak mzda administrátorů Windows nebo Linuxu v Olomouckém a Zlínském kraji a na Vysočině, kde spodní hranice rozpětí dosahuje pouze 45 000 korun. Specialisté technické podpory 1. stupně si v těchto krajích dokonce mohou přijít jen na 35 tisíc.

Regiony se dále srovnávají

Průzkum dále ukázal, že dochází k dalšímu sbližování Prahy s jejím širším okolím stejně jako k vyrovnávání podmínek v jednotlivých regionech. Například programátoři i testeři mají jak v Praze, tak i v celém Středočeském kraji perspektivu stejného nástupního platu, v případě programátora s VŠ vzděláním jde o 60–80 tisíc, u testera se SŠ vzděláním pak o 35–50 000 korun. V regionech se pak zase přidávalo nejvíce tam, kde dosud byly mzdy na nejnižší úrovni, což je pro většinu pozic v IT Olomoucký a Zlínský kraj a Vysočina. Významně rostly i mzdy projektových manažerů v Jihočeském, Ústeckem, Libereckém a Plzeňském kraji, kde nyní dosahují až na 120 tisíc korun.

Podnikové služby jsou stále více o IT

Rostoucí hlad po IT specialistech je patrný i v oboru podnikových služeb. Jak uvádí asociace ABSL, která na českém trhu sdružuje firmy působící v tomto segmentu. IT patří spolu s výzkumem a vývojem k nejrychleji rostoucím oblastem podnikových služeb v České republice, a i do dalšího roku se očekává v této oblasti růst počtu zaměstnanců o více než 10 %. „Role IT v rámci podnikových služeb navíc poroste s tím, jak tento obor stále rozšiřuje svůj záběr a orientuje se více činnosti s vyšší přidanou hodnotou, tedy včetně IT,“ vysvětluje Martin Malo. IT experti působící v tomto oboru v mnoha případech dosáhnou i na šestimístnou mzdu, v Praze průzkum takovou mzdu zaregistroval dokonce u 80 % pozic, v Brně u 47 % a v Ostravě u 40 %. Například konzultant pro oblast ERP/SAP si v Praze přijde až na 140 tisíc, v Brně na 110 tisíc na Ostravsku na 115 tisíc.

O Mzdovém průzkumu Grafton Recruitment

Průzkum byl realizován v průběhu 3. čtvrtletí roku 2023 ve 13 krajích České republiky. Prezentovaná data vycházejí zejména z nástupních mezd uchazečů, kterým jsme zprostředkovali zaměstnání, a dále z poptávek firem o vyhledání zaměstnanců.